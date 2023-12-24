Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yeni pisti açılıyor! Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber’de

İşte o açıklamalardan satır başları;

Öncelikle tekraren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum.

Yarın inşallah öğle vakitleri gibi Sabiha Gökçen'in ikinci pistini hizmete açacağız.

3.540 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde dünyanın en geniş gövdeli uçaklarının inebileceği bir pist. Yine 3 adet taksi yolu var.