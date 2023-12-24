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Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pisti açılıyor! Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de

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Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yeni pisti açılıyor! Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber’de

Son dakika haberi... Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan yeni pist alanı tamamlandı. Türkiye'nin en büyük ikinci pisti yarın açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan yeni pist alanı tamamlandı. Türkiye'nin en büyük ikinci pisti yarın açılıyor.

Yeni pist Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Sabiha Gökçen Havalimanı birkaç yıl içerisinde 40 milyon yolcu ağırlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Öncelikle tekraren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum.

Yarın inşallah öğle vakitleri gibi Sabiha Gökçen'in ikinci pistini hizmete açacağız.

3.540 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde dünyanın en geniş gövdeli uçaklarının inebileceği bir pist. Yine 3 adet taksi yolu var.

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