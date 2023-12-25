Çukur çetesi suç örgütü çökertildi! 11 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından "ÇUKUR ÇETESİ" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "KAFES-24" Operasyonu düzenlendi. Organize suç örgütünün Antalya ili genelinde:

Mali sıkıntısı olan şahıslara faizle para verdiği, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediği,

Kendilerine para talebi ile gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıkları,

Mağdurlara piyasa değerinin çok üzerinde ve faizle araç satılı yaptıkları