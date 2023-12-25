Çukur çetesi suç örgütü çökertildi! 11 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'Çukur çetesi' olarak bilinen suç örgütüne dev bir operasyon yapıldığını duyurdu. Örgütün elebaşı ile birlikte 43 kişi gözaltına alındı. Toplamda 11 milyarlık mal varlıklarına da el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Antalya'da düzenlenen "KAFES-24" operasyonunda "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya: Antalya'da düzenlenen "KAFES-24" operasyonunda "ÇUKUR ÇETESİ" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi
Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer'in de yer aldığı 43 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız.
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından "ÇUKUR ÇETESİ" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "KAFES-24" Operasyonu düzenlendi. Organize suç örgütünün Antalya ili genelinde:
Mali sıkıntısı olan şahıslara faizle para verdiği, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediği,
Kendilerine para talebi ile gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıkları,
Mağdurlara piyasa değerinin çok üzerinde ve faizle araç satılı yaptıkları
Mağdurlardan alacaklarını hile, tehdit ve cebir ile tahsil ettikleri,
Verdikleri çeklerin günü geldiğinde "konkordato" ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştıkları,
Diğer ülkelerden Türkiye'ye "HAWALA" yöntemi ile karapara transferi yaptıkları,
Örgütlü olarak işledikleri; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçlarından gelir elde ettikleri belirlendi.
OPERASYON SONUCUNDA;
3 adet tabanca, 15 adet av tüfeği,
85 adet Tapu, 680 adet Senet, 380 adet Çek,
18.500 adet Araç Satışı Sözleşmesi, 800 adet Vekaletname
80 adet Banka Cüzdanı, 60 adet Kredi Kartı,
2 adet Kripto Para Soğuk Cüzdan,
80 adet Para transferi içeren Ajanda, 66 adet Cep Telefonu,
36.000 Dolar ve 80.000 TL ile
Çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası ele geçirildi.
MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi'nin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan el ettikleri yaklaşık Milyar TL değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 Şirket) el konuldu.
Bakan Yerlikaya açıklamasının sonunda ekiplere tebrik ederek, "Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK yetkililerimizi, Operasyonu gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle" ifadelerine yer verdi.
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