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30 büyükşehir ve 29 ilde iş birliği! Adaylar ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2023 11:38
Güncelleme:24.12.2023 11:38
Cumhur İttifakı 30 büyükşehir ve 29 ilde iş birliği yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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