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Ülkü Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Iğdır AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Ülkü Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Iğdır AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

"AK Parti Iğdır belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, AK Parti Iğdır belediye başkan adayları isim listesini araştırıyor. İşte haberin detayları....

2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Iğdır belediye başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, AK Parti Iğdır belediye başkan adayları isim listesi 2024!

ÜLKÜ ÖCAL KİMDİR?

Ülkü Öcal, Iğdır Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenmiş ve belediyecilik alanında 25 yıllık deneyime sahiptir 1977 yılında Iğdır'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Iğdır Belediyesine çevre mühendisi olarak atandıktan sonra Iğdır Belediyesinin muhtelif birimlerinde mühendis ve yönetici vasfıyla görev yaptı.

2010 2019 yılları arasında Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Iğdır Belediyesinde şimdiye kadar geçirmiş olduğu 25 yıl süre içerisinde yöneticiliğinin yanında birçok özel projede görev aldı.

Ayrıca Iğdır İli Çevre Hizmetleri Birlik Müdürü ve Birlik Personel AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyeliği görevlerini de yürütmüş olan Öcal, 2019 yılından beri Iğdır Belediyesinde belediye başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk annesidir.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek.

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

MHP Iğdır Yerel Seçim Adayları

MHP Iğdır belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz

CHP Iğdır Yerel Seçim Adayları

CHP Iğdır belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İYİ Parti Iğdır Yerel Seçim Adayları

İYİ Parti Iğdır belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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