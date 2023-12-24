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AK Parti, MHP, İP ve SP’den teröre karşı ortak bildiri! CHP ve DEM Parti bildiriyi imzalamadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2023 09:11
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarını ortak bir bildiriyle kınadı. Terör ve şiddetin hiçbir zaman hedef ve amacına ulaşamayacağı vurgulandı. Bildiriye CHP ve DEM Parti imza atmadı.
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CHP ve DEM Parti bildiriyi imzalamadı
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