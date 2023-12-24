AK Parti, MHP, İP ve SP’den teröre karşı ortak bildiri! CHP ve DEM Parti bildiriyi imzalamadı

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarını ortak bir bildiriyle kınadı. Terör ve şiddetin hiçbir zaman hedef ve amacına ulaşamayacağı vurgulandı. Bildiriye CHP ve DEM Parti imza atmadı.

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