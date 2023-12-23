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Sabah namazında büyük buluşma! Eller semaya dualar tüm şehitlere...

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Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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Sabah namazında büyük buluşma! Eller semaya dualar tüm şehitlere...

Son dakika haberleri... Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 24 saat içinde şehit olan 12 kahraman askerimizle tüm yürekler yandı. Kahraman Mehmehçiklerimize Allah'tan rahmet dileyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'şehitlerimiz için sabah namazında buluşuyoruz' mesajı verirken sabah namazında milyonlarca vatandaş camilerde şehitlerimiz için dua etti.

Pençe-Kilit Harekatı kapsamında çıkan çatışma sonucu 12 askerimiz şehit olması Türkiye'deki milyonların yüreklerini dağladı.

"ŞEHİTLER İÇİN SABAH NAMAZINDA BULUŞALIM" MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından kahraman Mehmetçiğimiz için sabah namazı bildirisi yayımladı. Erbaş, şehit askerlerimize dua etmek için sabah namazı davetini şu ifadelerle yaptı:

"Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

24 Aralık 2023 Pazar günü (yarın) sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edeceğiz İnşallah.

Aziz milletimizi duaya katılmaya davet ediyorum.
Şehitlerimizin mekânları cennet, makamları âlî olsun."

ŞEHİTLERE DUA EDİLDİ

Bu kapsamda yurdun farklı illerinde kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

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