Sabah namazında büyük buluşma! Eller semaya dualar tüm şehitlere...

"ŞEHİTLER İÇİN SABAH NAMAZINDA BULUŞALIM" MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından kahraman Mehmetçiğimiz için sabah namazı bildirisi yayımladı. Erbaş, şehit askerlerimize dua etmek için sabah namazı davetini şu ifadelerle yaptı:

"Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

24 Aralık 2023 Pazar günü (yarın) sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edeceğiz İnşallah.

Aziz milletimizi duaya katılmaya davet ediyorum.

Şehitlerimizin mekânları cennet, makamları âlî olsun."

ŞEHİTLERE DUA EDİLDİ

Bu kapsamda yurdun farklı illerinde kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.