Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan terörle mücadele mesajı: Kiralık katil sürülerini yok edeceğiz

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

'DÖKTÜKLERİ KANIN HESABI SORULUYOR'

Şehitlerimizin ruhu şâd, mekanları cennet, makamları âli olsun. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.