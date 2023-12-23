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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Kiralık katil sürülerini yok edeceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan terörle mücadele mesajı: Kiralık katil sürülerini yok edeceğiz

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı. Başkan Erdoğan, "Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız." vurgusunda bulundu.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

'DÖKTÜKLERİ KANIN HESABI SORULUYOR'

Şehitlerimizin ruhu şâd, mekanları cennet, makamları âli olsun. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.

"KİRALIK KATİLLERİ YOK EDECEĞİZ"

Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız.

'ER YA DA GEÇ ANLAYACAKLAR'

Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin.

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