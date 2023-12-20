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Zeytin Dalı bölgesinde teröristlere ağır darbe: 4 PKK etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2023
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Zeytin Dalı bölgesinde teröristlere ağır darbe: 4 PKK etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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