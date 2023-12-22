22 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İsveç için kritik gün! TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü görüşecek

İsveç için kritik gün! TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2023
ABONE OL
İsveç için kritik gün! TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç’in NATO’ya katılım protokolünü görüşecek

Son dakika haberine göre İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi 26 Aralık Salı günü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda ele alınacak.

İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin düzenleme 26 Aralık Salı günü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla teklif haline getirilen protokol 25 Ekim'de TBMM Dışişleri Komisyonu'na havale edilmişti.



İsveç'in NATO üyeliği konusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki son görüşmede de gündeme gelmişti.

Erdoğan, Biden'ın kendisine "F16 modernizasyonuna ilişkin onay süreci ile İsveç üyeliği sürecini eş zamanlı yürütmeyi" teklif ettiğini aktarmıştı.


Üyeliğin onaylanması için düzenlemenin komisyonda kabülünden sonra Genel Kurul'da oylanması şartı bulunuyor.

Oylamaya katılanların yarıdan bir fazlasının oyu aranıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA