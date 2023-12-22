İsveç için kritik gün! TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç’in NATO’ya katılım protokolünü görüşecek





İsveç'in NATO üyeliği konusu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki son görüşmede de gündeme gelmişti.



Erdoğan, Biden'ın kendisine "F16 modernizasyonuna ilişkin onay süreci ile İsveç üyeliği sürecini eş zamanlı yürütmeyi" teklif ettiğini aktarmıştı.