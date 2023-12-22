Uçak seferleri iptal mi son dakika? 22-23 Aralık Türk Hava Yolları (THY) iptal olan uçuşlar...
Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Son dakika açıklamasına göre, Türk Hava Yolları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Peki, THY hangi uçak seferleri iptal edildi? İşte, Türk Hava Yolları uçuş durumu sorgulama!
"THY uçak seferleri iptal mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Olumsuz hava koşulları, Türk Hava Yolları'nın bazı seferlerini iptal etmesine neden oldu. Son dakika açıklamasına göre, yarın 41 sefer hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmeyecek. İşte, THY iptal olan uçak seferleri...
UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
23 Aralık Cumartesi (yarın), İstabul Havalimanı kalkışlı/varışlı 41 sefer, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmeyecek.
41 SEFER İPTAL EDİLDİ!
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından, "İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında, "23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Zonguldak AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Yozgat belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Yozgat AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Ödeme tablosu yenileniyor! Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişecek! İşsizlik maaşı, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, GSS prim borçları...
- Bankalar son dakika açıkladı! Yeni mevduat faiz oranları: 300.000 TL'nin 32 günlük getirisi hesaplandı!
- Ömer dizisine sürpriz transfer! Gönül Dağı'ndan gidişi yasa boğmuştu...
- Beşiktaş taraftarı 40 gün 40 gece bayram edecek! Sampiyonluk garantili teknik adama kancayı taktı!
- Faruk Demir kimdir? CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir kaç yaşında, aslen nereli?
- Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, aslen nereli?
- Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kaç yaşında, aslen nereli?
- Selahattin Ekicioğlu kimdir? CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu kaç yaşında, aslen nereli?
- B sınıfı ehliyeti olanlara yeni dönem! Sistem değişiyor: Bundan sonra...
- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti