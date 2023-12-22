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Uçak seferleri iptal mi son dakika? 22-23 Aralık Türk Hava Yolları (THY) iptal olan uçuşlar...

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Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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Uçak seferleri iptal mi son dakika? 22-23 Aralık Türk Hava Yolları THY iptal olan uçuşlar...

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Son dakika açıklamasına göre, Türk Hava Yolları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Peki, THY hangi uçak seferleri iptal edildi? İşte, Türk Hava Yolları uçuş durumu sorgulama!

"THY uçak seferleri iptal mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Olumsuz hava koşulları, Türk Hava Yolları'nın bazı seferlerini iptal etmesine neden oldu. Son dakika açıklamasına göre, yarın 41 sefer hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmeyecek. İşte, THY iptal olan uçak seferleri...

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

23 Aralık Cumartesi (yarın), İstabul Havalimanı kalkışlı/varışlı 41 sefer, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmeyecek.

41 SEFER İPTAL EDİLDİ!

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından, "İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında, "23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

THY UÇUŞ DURUMU SORGULAMA EKRANI

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