Uçak seferleri iptal mi son dakika? 22-23 Aralık Türk Hava Yolları (THY) iptal olan uçuşlar...

"THY uçak seferleri iptal mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Olumsuz hava koşulları, Türk Hava Yolları'nın bazı seferlerini iptal etmesine neden oldu. Son dakika açıklamasına göre, yarın 41 sefer hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmeyecek. İşte, THY iptal olan uçak seferleri...