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İsveç için kritik gün! TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü görüşecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 09:44
Son dakika haberine göre İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi 26 Aralık Salı günü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda ele alınacak.
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