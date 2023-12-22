Meral Akşener’in savaş ilanı sözlerine CHP Lideri Özgür Özel’den yanıt geldi! Savaşmayalım barışalım

ANKARA'YI PAYLAŞMIŞLAR

Akşener şöyle devam etti: "Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum. İsimlerine kadar, mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Daha ilginci Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisi'nde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar."

Akşener, seçim öncesi altılı masaya iki isim önerdiğini (İmamoğlu ve Yavaş) ancak masadan kovulduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: