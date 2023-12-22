Meral Akşener'in savaş ilanı sözlerine CHP Lideri Özgür Özel'den yanıt geldi! Savaşmayalım barışalım
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacağını ilan etti. Akşener, partisindeki istifaları kurumsal bir operasyona maruz kalmalarına bağlarken CHP, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı adres göstererek savaş ilan etti. CHP lideri Özgür Özel, Akşener'in savaş sözlerine ilk kez cevap verdi. Özel, "Muhalafete muhalefet yapmayız. Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz" diyerek yine ittifak için açık kapı bıraktı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu kastederek kendilerine savaş açıldığını açık açık ifade etti.
Akşener, son dönemdeki istifaların partisine yönelik kurumsal bir operasyonun göstergesi olduğunu belirterek, "Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Bunu 1997'de Doğru Yol Partisi'nde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar" dedi.
KURUMSAL BİR OPERASYON
Akşener, "Ama bu arkadaşlarımızın başındaki arkadaşımızın enteresan bir yanı oldu. O da şu, dün akşam bir televizyon programında 'Benim bilgim dahilinde hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış'... Benim bilgim yok, teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok, yerel yönetimler başkanının bilgisi yok, neye göre yapılmış? Bir başka soru daha var. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu." Akşener "diplomasi"yi yapan arkadaşının yaptığı diplomasiden de haberdar olmadığını vurguladı.
ANKARA'YI PAYLAŞMIŞLAR
Akşener şöyle devam etti: "Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum. İsimlerine kadar, mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Daha ilginci Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisi'nde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar."
Akşener, seçim öncesi altılı masaya iki isim önerdiğini (İmamoğlu ve Yavaş) ancak masadan kovulduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
İKİSİ DE KORKTU
"Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım, boynumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi. Dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine ahlaki olarak karışmadık. 30 yıllık siyasi hayatımda hiç bunu yapmadım. Kongre yaptılar, üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın. Çünkü biz onların müstemlekesi olmuşuz kafalarında, öyle bir dünya yok."
İMAMOĞLU'NDAN CEVAP: BAZI DOSTLARIMIZ HADDİNİ AŞIYOR
Akşener'e CHP cephesinde cevap İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, yaptığı açıklamada "Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa, bir kısım dostlar -çok az sayısı- oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümleler de kurabiliyorlar" dedi.
ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA
İmamoğlu'nun ardından CHP lideri Özgür Özel de gazetecilerin Akşener'in sözlerini hatırlatması üzerine bir açıklama yaptı.
"BARIŞ İLAN EDİYORUZ"
CHP'nin muhalefetle tartışmaya girmeyeceğini söyleyen Özgür Özel "Biz Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz" dedi.
"MUHALEFETE MUHALEFET YAPMAYIZ"
Özgür Özel açıklamalarında şunları kaydetti:
Buradan sürekli siyasette bir gerilim bekleyenlere ve CHP, muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim: Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır. Muhalefetle tartışmayız. Muhalefete muhalefet yapmayız. Ve buradan, barışın başkentinden bütün muhalefete, İyi Parti'ye ve İyi Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum: Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkese barış ilan ediyoruz.
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