Başkan Erdoğan sahaya iniyor! Tarih belli oldu! 50 ilde miting
AK Parti, 31 Mart seçimleri öncesinde yürüteceği kampanya sürecinde 50 şehirde miting planlıyor. Bu kapsamda sahaya inecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ocak ayından itibaren şehir ziyaretlerine başlayacak.
AK Parti, 31 Mart seçimleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye başkan adaylarının 15 Ocak'ta Ankara'da yapılacak lansman toplantısıyla duyurulacağı daha önce açıklanmıştı.
AK Parti teşkilatı da 1 Ocak itibarıyla yerel seçim için sahaya inecek. Vatandaşın karşısına "gerçek belediyecilik" denilerek çıkılacak.
YENİ PROJELER ANLATILACAK
Kampanyayı daha önceki seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanyalarını yapan Ertan Aydın yürütecek.
Kampanya kapsamında vatandaşın hayatına sosyal ve ekonomik yönde katkı sağlayacak projeler üzerinde durulacak.
Kampanya ekibinin de bu doğrultuda tüm bakanlıkları tek tek ziyaret ederek, "Seçim sürecinde öne çıkartabileceğimiz projeleriniz neler?" diye sorduğu belirtildi.
Bu kapsamda emeklilere özel kart çıkartılması da projelerden biri olacak. Emeklilere ulaşım, alışveriş ve özel hastanelerde indirim gibi imkânlar sunacağı belirtilen projenin detayları 15 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşılacak.
ERDOĞAN SAHAYA İNECEK
Kampanya kapsamında Başkan Erdoğan'ın miting programları da hazırlandı. Başkan Erdoğan'ın 1 Ocak itibarıyla sahalara inerek vatandaşlarla bir araya gelmesi planlanıyor.
Erdoğan, seçimlere kadar 30 büyükşehir ile birlikte toplam 50 ili ziyaret edecek. İstanbul ve Ankara gibi illerde ise ilçeler için özel miting programı planlanacak.
Başkan Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü sürecinde ise başta Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya olmak üzere deprem bölgesindeki illeri ziyaret edecek.
AK Parti, deprem bölgesinde de farklı bir dil ile sahaya inecek. Deprem illerinde yeniden dönüşüm ve inşa söylemi ön planda olacak.
GERÇEK BELEDİYECİLİK
Kampanyanın ana sloganı ise 'gerçek belediyecilik' olacak. Gerçek belediyecilik, şeffaf, adaletli, eşitlikçi, üretken, vizyoner belediyecilik gibi 15 kavramla halka anlatılacak.
Muhalefete ise, 'algı belediyeciliği', 'sözde belediyecilik' ifadeleriyle yüklenilecek.
HEP YENİ HEP İLERİ
Kampanya ekibi seçim müzikleri için de çalışmalar yaptı. Şarkıda 'Hep yeni hep ileri' sözleri yer alacak.
AK Parti'nin efsane seçim müziklerinden biri olan 'Haydi Bir Daha'nın bestecisi Özhan Eren yerel seçimler için de AK Parti'ye şarkı besteledi.
Mayıs seçimlerinde olduğu gibi gençlerin sevdiği ve dinlediği rap parçalar da yine seçim meydanlarında yükselecek.
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