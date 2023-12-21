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AK Parti'de aday mesasi! Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar

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Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
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AK Parti’de aday mesasi! Ömer Çelik’ten kritik açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik aday mesaisi hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, "Şu ana kadar 15 ilde çalışmalar tamamlandı" dedi.

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