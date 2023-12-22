Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz
Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Asgari ücret görüşmelerine değinen Bakan Işıkhan, "Çıkacak sonucun herkesin mutabık kaldığı bir ücret olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları özetle şöyle: 11 ilimizi bir gecede yerle bir eden asrın afetinde yıkım yaşadık, binlerce insanımızı kaybettik. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşlerimizi kurtarmak için binaları incelikle kazıyan madenci kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ellerindeki kömür karası ile geleceğimizi aydınlatan emekçilerimizden Allah razı olsun.
Deprem iş dünyasında da olumsuz etkilere yol açmıştır. Aldığımız tedbirlerle yaraları hızla sararak çalışmalara başladık.Kısa çalışma ödeneği ile vatandaşlarımıza toplamda 1 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde toplum yararına programlar gerçekleştirildi. Deprem bölgesi için mücbir sebep halinin uzatılması ile vatandaşlarımızın bazı yükümlülüklerini erteledik.
12. kalkınma planı ile bazı alanlara odaklanmış bulunmaktayız. Savunma sanayi, yapay zeka, uzay teknolojileri gibi alanlarda nitelikli elemanlar yetiştireceğiz.
Çalışma hayatındaki sosyal diyaloğun işlemesinde önemli rolü olan sendikaları destekliyor, sendikalaşmanın artırılmasına önem veriyoruz. Başta sendika üyelik işlemleri için e-devlet uygulaması ile, sendikalılaşma işlemlerini hızlandırdık. AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır milletimiz için hep en iyiyi hedefledik.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ
2022 yılında asgari ücreti reel olarak 3 katına çıkardık. Asgari ücret tespit komisyonumuz 11 Aralık'ta çalışmaya başladı. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz. Asgari ücretli çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruma ilkemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi: ☂ Şemsiyeleri çıkarın! O illere aralıksız yağacak! ☁ 22- 26 ARALIK HAVA DURUMU
- AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Sivas belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Sivas AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Memura 33 bin 102 TL zamlı maaş hesabı çıktı! Son 1 veri kala, yeni tahmin geldi! %15 toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, hemşire, teknisyen maaşları...
- Kaymakamlık sınav sonuç tarihi ÖSYM 2023 | Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- Narduğan Bayramı nedir, ne zaman? Nartugan Bayramı'nda neler yapılır, nasıl kutlanır?
- JN.1 nedir, Türkiye'de görüldü mü? DSÖ uyardı: Hızla yayılıyor! Koronavirüsün alt varyantı olan JN.1 belirtileri neler, tedavisi var mı?
- Padişahların şifa baharatı karaciğeri tertemiz yapıyor! Haftada 3 bardak yeterli
- Nar Kırma ritüeli nasıl yapılır? 21 Aralık Nar Kırma ritüeli nedir, ne anlama gelir, ne zaman, saat kaçta yapılmalı?
- Twitter çöktü mü, sorun mu var? 21 Aralık Perşembe Twitter X erişim sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...
- Fotoğrafta ilk ne gördünüz? Dağ mı, Köpek mi? Cevabınız kişiliğinizi ortaya çıkarıyor!
- Kronik hastaların ilaç raporları uzatıldı mı? Sağlık Bakanlığı raporlu ilaçların süresi 2024’e kadar uzatılacak mı, son durum ne?