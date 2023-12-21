Kanlı Noel katliamının 60’ıncı yılı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Kıbrıs Türkleri için paylaştı: Kardeşlerimizin yanındayız | İşte ‘Kanlı Noel’ katliamının tarihi
21 Aralık 1963 yılında Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan zulüm tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçti. Rum EOKA adlı terör örgütünün 11 yıl süren katliamının üzerinden 60 yıl geçti. 103 Türk köyünün boşaltıldığı soykırımın sonunda Türklerin mücadelesi, bağımsızlığın kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Kanlı Noel’i hatırlatarak “Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin her zaman yanındayız” dedi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümünde, tarihin kanlı sayfalarına geçmiş Türklerin katili EOKA örgütünü övgüyle ele alarak paylaşmış ve tepki çekmişti.
Rumların 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı silahlı saldırılar günümüz tarihine 'Kanlı Noel' olarak geçti. Bu saldırılar, adadaki toplumsal çatışmaların başlangıcı oldu.
Bu noktada 1960'ta Rumların ve Türklerin ortaklığını esas alan Kıbrıs Cumhuriyeti fiilen kurulsa da Rumlar, silah zoruyla bölgedeki Türkleri yönetimden uzaklaştırdı. Bununla beraber 21 Aralık 1963'te Akritas adı verilen ve Türklerin Ada'dan yok edilmesini hedefleyen plan, Rum çeteler tarafından uygulanmaya başladı.
Olaylarda saldırıya uğrayan 103 Türk köyü boşaltılmak zorunda kalırken, Kıbrıs'ta 1963'te başlayıp 1964'te de devam eden olaylarda 364 Türk şehit oldu.
"AYŞE TATİLE ÇIKSIN"
Türkleri silahla yok edemeyeceğini anlayan Makarios, 1967-1974 döneminde Türklere ekonomik ve sosyal baskılar uygulayarak Ada'dan göçe zorlama ve bu suretle asimile etme politikasını uygulamaya başladı.
Türkiye, 20 Temmuz 1974'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 353 sayılı kararı ile İngiltere ve Yunanistan'a "barışın yeniden tesisini sağlamak üzere müzakerelere başlama" çağrısında bulundu ve 22 Temmuz 1974'te harekatı durdurdu.
Bunun üzerine garantör ülkeler, bir araya gelerek Kıbrıs meselesinin çözümü için görüşmelere başladı. 25 Temmuz 1974'te toplanan 1. Cenevre Konferansı, 30 Temmuz 1974'te imzalanan Cenevre Deklarasyonu ile son buldu. Bu noktada Ada'da Kıbrıs Türk toplumu ile Kıbrıs Rum toplumu olmak üzere iki özerk yönetimin mevcudiyeti ilkesel olarak tanındı.
2. Cenevre Konferansı görüşmelerinden de bir sonuç çıkmayınca 14 Ağustos'ta "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başladı ve 16 Ağustos'ta ateşkes ilan edildi. Türkiye'nin başlattığı harekat başarıyla sonuçlanırken Ada'da yaşayan Kıbrıs Türk halkının güvenliği de sağlandı ve Ada'ya barış hakim oldu. İkinci harekat sırasında geri çekilen Rum askerleri, geçtikleri Türk köylerini yakarak silahsız insanları katletti. Toplu katliamlar ve mezarlar, harekatın bitiminde ortaya çıkarıldı.
TOPLAMDA 1672 KIBRIS TÜRKÜ ŞEHİT EDİLDİ
Kıbrıs Barış Harekatı sırasında, Türk ordusu 498 şehit verirken Kıbrıs Türk tarafı ise 70'i mücahit, 270 kişiyi kaybetti. Kıbrıs Türkleri genel olarak ise 1672 şehit verdi.
"KIBRIS TÜRKÜ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi gelecekte de güç ve fikir birliği içinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir" dedi.
Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kıbrıs'ta, Rum terör örgütü EOKA tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın şehitlerini andı.
Yılmaz, bugünün, Rum EOKA çetelerinin Kıbrıs Türkü'nü yok etmek ve Kıbrıs Adası'nın topyekun işgali için Türklere de ait olan ortak devletin tüm imkanlarını gasbederek başlattıkları, kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden onlarca Türk'ün şehit edildiği toplu kıyımların 60. yılı olduğunu hatırlattı.
Tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen bu soykırım girişiminin, Kıbrıs Türkü'nün, anavatan Türkiye ile birlikte ortaya koyduğu kahramanca direniş mücadelesiyle amacına ulaşamadığını ve asla ulaşamayacağını belirten Yılmaz, "Saldırılarda hayatını kaybeden Kıbrıs Türkü kardeşlerimize, tüm şehitlerimize, bugün aramızda olmayan gazilerimize, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi gelecekte de güç ve fikir birliği içinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir" mesajını paylaştı.
Bugün, Rum EOKA çetelerinin Kıbrıs Türkü'nü yok etmek ve Kıbrıs Adası'nın topyekûn işgali için Türkler'e de ait olan ortak devletin tüm imkanlarını gasp ederek başlattıkları; kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden onlarca Türk'ün şehit edildiği toplu kıyımların 60. yılı...— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) December 21, 2023
Tarihe…
KILIÇDAROĞLU'NDAN EOKA'LI KUTLAMA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 9 Eylül Cumartesi günü, CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümüne dair paylaştığı videosunun 53. saniyesinde Kıbrıs Türklerinin katliamcısı EOKA terör örgütü mensuplarını Türk mücahitleri olarak göstermişti.
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