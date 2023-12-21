CHP ve İYİ Parti kaosuna DEVA Partisi de dahil oldu! Babacan Akşener’e yüklendi: Dün adayımdır dediğiniz kişiye korkak derseniz güven olmaz

MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT GELDİ

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Meral Akşener'in kendisine yönelik korkak söylemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'SAVAŞ KELİMESİ ÇOK AĞIR KAÇTI'



İYİ Parti'nin, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlıkları için kendi adaylarını çıkarma kararını değerlendiren Yavaş, şöyle konuştu:



"Bu bizi etkilemez. Aşağı yukarı 4 milyon 400 bin seçmenimiz var. Ben en az yüzde 60'a yakın oy alacağıma inanıyorum. Anketler de onu gösteriyor. Ben herkesin oyuna talibim. Takdir milletindir. Onun önüne hiç kimse geçemez. Dolayısıyla biz 5 yıldır yaptığımız hizmetlerle Ankara halkının önüne çıkacağız. Onlar da takdir edecek. Biz, başka bir siyasi partinin işine hiçbir zaman karışmıyoruz. Şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim; ben 28 Mayıs'tan sonra Sayın Akşener ile hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in bilgisiyle birkaç defa konuştum. Burada konuştuğumuz konu bir muhalefet partisi olarak ne yapılırsa muhalefetin daha güçlü olacağıydı. Tabii bu arada İYİ Parti'nin de daha nasıl güçlü olabileceği konusunda da birçok senaryo ve fikir konuştuk kendileriyle. Ta ki 26 Ağustos'a kadar. Şimdi de dün bahsedilen isimlere ilişkin konuşmak gerekirse, biz ne Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ne de Sayın Meral Akşener'in bilgisi dahilinde bir faaliyet yapma durumunda değiliz. Hepsi kendileri ile görüşülerek yapıldı. Taslak istenilmiştir, taslak sunulmuştur. Asla bir partinin işine karışmak, operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değildir. Dolayısıyla ortada bir operasyon varsa o operasyon içinde biz yokuz. Kim operasyon yapıyor ben bunu da anlamış değilim. Bu bir yerel seçim, 'savaş' kelimesi de çok ağır kaçmıştır. Partiler arasında rekabet olur sadece."