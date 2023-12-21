CHP ve İYİ Parti kaosuna DEVA Partisi de dahil oldu! Babacan Akşener'e yüklendi: Dün adayımdır dediğiniz kişiye korkak derseniz güven olmaz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday yapmak istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik "korkak" çıkışına ilişkin DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'dan flaş bir yorum geldi. Babacan İmamoğlu ve Yavaş ikilisini savunurken "Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz, güveni oluşturamazsınız." diyerek Meral Akşener'e yüklendi. Babacan geçtiğimiz günlerde yeni bir ittifak için "CHP yeniden bizimle masaya oturmak ister mi bilmiyorum" demişti. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP ile ittifak köprülerini atarken yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti. Bu açıklama sonrası İYİ Parti'deki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş destekçileri partiden tek tek istifa etmeye başladı.
"İKİSİ DE KORKTU KABUL ETMEDİ"
İYİ Parti lideri Meral Akşener, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediği CHP'li belediye başlanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da hedef aldı. Oldukça sert ifadeler kullanan Akşener, iki belediye başkanını da korkaklıkla suçladı. Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın" açıklamasını yaptı.
MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT GELDİ
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Meral Akşener'in kendisine yönelik korkak söylemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
'SAVAŞ KELİMESİ ÇOK AĞIR KAÇTI'
İYİ Parti'nin, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlıkları için kendi adaylarını çıkarma kararını değerlendiren Yavaş, şöyle konuştu:
"Bu bizi etkilemez. Aşağı yukarı 4 milyon 400 bin seçmenimiz var. Ben en az yüzde 60'a yakın oy alacağıma inanıyorum. Anketler de onu gösteriyor. Ben herkesin oyuna talibim. Takdir milletindir. Onun önüne hiç kimse geçemez. Dolayısıyla biz 5 yıldır yaptığımız hizmetlerle Ankara halkının önüne çıkacağız. Onlar da takdir edecek. Biz, başka bir siyasi partinin işine hiçbir zaman karışmıyoruz. Şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim; ben 28 Mayıs'tan sonra Sayın Akşener ile hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in bilgisiyle birkaç defa konuştum. Burada konuştuğumuz konu bir muhalefet partisi olarak ne yapılırsa muhalefetin daha güçlü olacağıydı. Tabii bu arada İYİ Parti'nin de daha nasıl güçlü olabileceği konusunda da birçok senaryo ve fikir konuştuk kendileriyle. Ta ki 26 Ağustos'a kadar. Şimdi de dün bahsedilen isimlere ilişkin konuşmak gerekirse, biz ne Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ne de Sayın Meral Akşener'in bilgisi dahilinde bir faaliyet yapma durumunda değiliz. Hepsi kendileri ile görüşülerek yapıldı. Taslak istenilmiştir, taslak sunulmuştur. Asla bir partinin işine karışmak, operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değildir. Dolayısıyla ortada bir operasyon varsa o operasyon içinde biz yokuz. Kim operasyon yapıyor ben bunu da anlamış değilim. Bu bir yerel seçim, 'savaş' kelimesi de çok ağır kaçmıştır. Partiler arasında rekabet olur sadece."
"AKŞENER ÖNÜMÜZÜ AÇABİLİRDİ"
Akşener'e bir kırgınlığının olup olmadığı sorulan Yavaş, "Ben o konulara girmek istemiyorum; ama 'korkak' kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse de koyarız. Ama bunun yolu, yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi parti genel başkanı, 'Aday ol' diye çağırmıştır. Bu genel başkanların 'Hadi çık ortaya' demesi ile yapılacak şey değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Akşener'in çok söylemeleri olmuştur. 'Biz noter değiliz, 6'lı Masa karar verecek' demiştir. Keşke bunu son ana bırakmadan, bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar alınsaydı, daha düzgün olurdu. Belki de o zaman eğer ille de benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren birisi değilim; ama açıkçası gerçekten korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa her şeye de aday oluruz; ama önceliğimiz kesinlikle ve kesinlikle Ankara'dır" diye konuştu.
ALİ BABACAN DA DAHİL OLDU: KORKAK DERSENİZ GÜVEN OLUŞTURAMAZSINIZ
Genel seçimlere CHP listelerinden giren ve yüzde 1 bile katkı sağlamadan 15 Milletvekili kapan Ali Babacan İmamoğlu-Akşener kavgasına dahil oldu.
Babacan, "Dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediklerini neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Dün elini tuttuğunuza bugün 'düşman' derseniz, güveni oluşturamazsanız. Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz, güveni oluşturamazsınız." diyerek Meral Akşener'e yüklendi.
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