Başkan Recep Tayyip Erdoğan aday belirleme mesaisinde! Ordu, Malatya, Trabzon, Gaziantep...
Gözler, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere çevrilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde aday mesasine devam ediyor. Başkan Erdoğan bugün Ordu, Malatya, Trabzon, Gaziantep'ten il ve ilçe başkanları ile milletvekillerine "Şehrinizde kimi aday görmek istiyorsunuz?" diye sordu. Öte yandan Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağına ilişkin alınacak merakla beklenirken, AK Parti ve MHP heyetlerinin cuma günü 13'üncü kez bir araya geleceği belirtildi.
AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri için yoğun mesai devam ediyor.
Hem mevcut belediyeleri korumak hem de muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyeleri Cumhur İttifakı çatısı altına almak için titiz bir çalışma yürütülüyor.
Cumhur İttifakı'nın hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağı ve büyükşehir belediye başkan adaylarının hangi isimler olacağı merak konusu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen haftadan bu yana il teşkilatlarıyla yüz yüze temayül yoklamalarına ağırlık verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde aday mesaisine devam ediyor. A Haber muhabiri Ece Altuğ son notları paylaştı.
Altuğ'un açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
Geçen hafta olduğu bu hafta da yoğun bir mesai var. AK Parti Genel Merkezi'nde aday belirleme mesaisi. Başkan Erdoğan 15 sıralarında buraya geldi. Bugün de temayül yoklamaları devam ediyor. Ankara, İzmir, Adana gibi iller İstanbul'u hatta sayabiliriz geçen hafta temayül yoklaması yapılan illerdendi. Bugün de Ordu, Malatya, Trabzon, Gaziantep'in temayül yoklaması yapıldı. Kimler var? İl, ilçe başkanları, milletvekilleri, bölge vekilleri ve yine varsa belediye başkanları da bu illerden buraya geliyor. Başkan Erdoğan da kimi aday görmek istersiniz? Sorusunu yöneltiyor. Mevcut adayları değerlendirmelerini istiyor. Kapalı zarflarda da yazılan isimler teslim ediliyor. Temayül yoklamaları adaylar belirlenirken tek belirleyici olmayacak karar verilirken ama önemli bir yere sahip olacağını söyleyebiliriz. Değerlendirmelerin devam etmesini bekliyoruz.
HANGİ BÜYÜKŞEHİRLERDE İTTİFAK YAPILACAK?
Öte yandan AK Parti ve MHP arasındaki komisyon toplantılarında sona gelindi. Heyetlerin 13'üncü buluşması cuma günü gerçekleşecek.
Çalışmaya son şekli ise Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli verecek.
ADAYLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?
Peki, belediye başkan adayları ne zaman kamuoyuna duyurulacak? Bunun için gözler 27 Aralık'ta yapılması planlanan AK Parti Grup Toplantısı'nda olacak.
O toplantıda Erdoğan'ın bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.
Genel bir aday tanıtım toplantısı için öne çıkan tarih ise 15 Ocak. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programda aynı zamanda seçim beyannamesi de paylaşılacak.
Belediye başkan adayları yeni yılın ilk günü itibarıyla seçim kampanyalarına ve seçmenle buluşmalara başlayacak.
ERDOĞAN ŞUBATTA SAHAYA İNECEK
Başkan Erdoğan ise Şubat ayında sahaya inecek. 50'ye yakın ilde toplu açılış törenlerine katılacak ve miting düzenleyecek.
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