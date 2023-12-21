Başkan Recep Tayyip Erdoğan aday belirleme mesaisinde! Ordu, Malatya, Trabzon, Gaziantep...

BAŞKAN ERDOĞAN AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde aday mesaisine devam ediyor. A Haber muhabiri Ece Altuğ son notları paylaştı.

Altuğ'un açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

Geçen hafta olduğu bu hafta da yoğun bir mesai var. AK Parti Genel Merkezi'nde aday belirleme mesaisi. Başkan Erdoğan 15 sıralarında buraya geldi. Bugün de temayül yoklamaları devam ediyor. Ankara, İzmir, Adana gibi iller İstanbul'u hatta sayabiliriz geçen hafta temayül yoklaması yapılan illerdendi. Bugün de Ordu, Malatya, Trabzon, Gaziantep'in temayül yoklaması yapıldı. Kimler var? İl, ilçe başkanları, milletvekilleri, bölge vekilleri ve yine varsa belediye başkanları da bu illerden buraya geliyor. Başkan Erdoğan da kimi aday görmek istersiniz? Sorusunu yöneltiyor. Mevcut adayları değerlendirmelerini istiyor. Kapalı zarflarda da yazılan isimler teslim ediliyor. Temayül yoklamaları adaylar belirlenirken tek belirleyici olmayacak karar verilirken ama önemli bir yere sahip olacağını söyleyebiliriz. Değerlendirmelerin devam etmesini bekliyoruz.