Başkan Erdoğan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik manevi tazminat davası sonuçlandı! 65 bin TL Gazzeli yetimler için bağışlandı

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açıklamaları şu şekilde;



Sayın Cumhurbaşkanımız adına Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiştir Manevi tazminat olarak tahsil edilen 65000 TL Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere KIZILAY'a bağışlanmıştır.