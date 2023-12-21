Başkan Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik manevi tazminat davası sonuçlandı! 65 bin TL Gazzeli yetimler için bağışlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığını yapan Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı sonrası tazminat ödediğini duyurdu. Aydın yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız adına Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. Tahsil edilen 65 bin TL Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay'a bağışlanmıştır" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı.
65 BİN TL KAZANDI
Erdoğan, 26 Ocak 2021'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla manevi tazminat davası açtı.
Davayı gören Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu 65 bin lira manevi tazminata mahkum etti.
GAZZELİ YETİMLERE BAĞIŞLADI
Yerel mahkemenin kararını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, kararı hukuka uygun buldu.
Avukat Hüseyin Aydın, kararın kesinleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin liralık manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklar için harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladığını bildirdi.
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açıklamaları şu şekilde;
Sayın Cumhurbaşkanımız adına Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiştir Manevi tazminat olarak tahsil edilen 65000 TL Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere KIZILAY'a bağışlanmıştır.
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