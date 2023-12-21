Bakan Fidan’ın terörle mücadele açıklaması HDPKK’nın zoruna gitti! “Terörle mücadelemiz Irak’ta da hız kesmeden devam ediyor”

"VURULANLARIN HEPSİ ÖRGÜT MENSUBUYDU"

Bakan Fidan HDP/DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın terörle mücadeleye ilişkin eleştirilerine şöyle cevap verdi:

"Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ile Gazze'de olan olayları kıyaslamak büyük bir talihsizlik. Biz hiçbir şekilde sivil kayıplarına mahal bırakmamaktayız. Ben yıllarca sınır ötesi harekatlar içerisinde bulundum. Hiçbir şekilde sivil kaybı olmadı. PKK terör örgütünün silahlı varlığı devam ettiği sürece oradaki faaliyetlerimiz devam edecek. Örgüt mensupları hedef alınırken çok titiz bir meşakkatli istihbari süreçten geçiriliyor. Şimdiye kadar vurduğumuz hiçbir örgüt mensubu 'örgüt mensubu değildir' diye ilan edilmedi. Sınır ötesinde vurulanların hepsi örgüt mensubuydu. Bunlar gizli saklı değil, hepsinin ismi gazetelerde yayınlanıyor. Bir kişi çıkıp da 'Bunlar örgüt mensubu değildir' demedi, hepsi örgüt mensubudur."