Bakan Fidan’ın terörle mücadele açıklaması HDPKK’nın zoruna gitti! “Terörle mücadelemiz Irak’ta da hız kesmeden devam ediyor”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın TBMM’de terörle ilgili mücadele konuşması DEM’lilerin zoruna gitti. Bebek katili Abdullah Öcalan’dan övgüyle söz eden HEDEP’liler Fidan’ın sözlerine tepki göstererek PKK’nın siyasi kolu olduğunu kanıtladı. Bakan Fidan’ın "PKK terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemizi Irak'ta da hız kesmeden sürdürüyoruz" ifadeleriyle ‘teröre geçit yok’ mesajı verdi. Bunun üzerine HDP sıralarından sesler yükseldi. İşte tüm detaylar…
TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesi kapsamında konuşma yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurtiçi ve yurtdışındaki terörle ilgili mücadeleden bahsetti.
Mücadelenin Irak'ta son sürat devam ettiğini belirten Fidan'ın 'teröre geçit yok' mesajı PKK'nın siyasi kolu DEM'lileri çileden çıkardı.
Bebek katili Abdullah Öcalan'dan övgüyle bahseden isimlerin yer aldığı HDP/DEM masalarından yükselen seslere aldırış etmeden sözlerine devam Bakan Fidan, terörle mücadelede önemli kararlar alındığını aktardı.
TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI
"PKK ve uzantısı olan terör örgütleriyle mücadele için 2 gün önce Iraklı üst düzey yöneticilerle toplantı yaptık." diyen Bakan Fidan, terörle mücadelede önemli kararlılık mesajı verdi.
"PKK İLE MÜCADELE IRAK'TA DA SÜRÜYOR"
Bakan Fidan konuşmasında, "PKK terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemizi Irak'ta da hız kesmeden sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
HDP MASALARINDAN TEPKİ
Bakan Fidan'ın "PKK ve uzantılarına yönelik mücadele" sözleri PKK'nin siyasi uzantısı olan HDP/DEM'i çılgına çevirdi. Terör örgütüyle mücadeleyi hazmedemeyen HDP'li vekiller oturdukları TBMM sıralarından tepki gösterdi.
"VURULANLARIN HEPSİ ÖRGÜT MENSUBUYDU"
Bakan Fidan HDP/DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın terörle mücadeleye ilişkin eleştirilerine şöyle cevap verdi:
"Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ile Gazze'de olan olayları kıyaslamak büyük bir talihsizlik. Biz hiçbir şekilde sivil kayıplarına mahal bırakmamaktayız. Ben yıllarca sınır ötesi harekatlar içerisinde bulundum. Hiçbir şekilde sivil kaybı olmadı. PKK terör örgütünün silahlı varlığı devam ettiği sürece oradaki faaliyetlerimiz devam edecek. Örgüt mensupları hedef alınırken çok titiz bir meşakkatli istihbari süreçten geçiriliyor. Şimdiye kadar vurduğumuz hiçbir örgüt mensubu 'örgüt mensubu değildir' diye ilan edilmedi. Sınır ötesinde vurulanların hepsi örgüt mensubuydu. Bunlar gizli saklı değil, hepsinin ismi gazetelerde yayınlanıyor. Bir kişi çıkıp da 'Bunlar örgüt mensubu değildir' demedi, hepsi örgüt mensubudur."
"SAVAŞTA VE BARIŞTA AZERBAYCAN'LAYIZ"
Operasyonu Azerbaycan ile eşgüdüm içerisinde sürdürüldüğünü belirten Bakan Fidan, konuşmasına şu ifadeleri ekledi:
Savaşta ve barışta Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Barış sürecinde onlarla beraber çalışmayı sürdürüyoruz. Son 1 buçuk yıldır devam eden çeşitli dünya başkentleri görüşmeler oldu. Geçen hafta Azerbaycan'a ziyarette bulunmuştum. Sayın Aliyev ve meslektaşım ile Bayramov ile uzun görüşmelerim oldu. Geldikleri noktada aslında barışa her zamankinden daha yakın olduklarını ilişkin yorumlarını da aldım. Azerbaycan'ın Ermenistan ile barış anlaşmasını imzalaması paralel olarak Türkiye'de Ermenistan'da normalleşme konusunda gerekli adımları atacaktır.
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