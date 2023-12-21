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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu: Türk astronotun uzaya gidişi 17 Ocak'a ertelendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2023
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu: Türk astronotun uzaya gidişi 17 Ocak’a ertelendi

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihinin 17 Ocak 2024'e ertelendiğini duyurdu.

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