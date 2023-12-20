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Puanlarınız yanmasın! Kredi kartlarındaki puanların kullanımları için son gün 31 Aralık

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
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Puanlarınız yanmasın! Kredi kartlarındaki puanların kullanımları için son gün 31 Aralık

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde kazanılan puan ya da paraların belli bir kullanım süresi var. Ve bu süre 31 Aralık'ta son buluyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek ve konuğu Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü aktardı.

Şirketlerin, müşterilerine sunduğu sadakat kartlarındaki puanları 31 Aralık'a kullanması gerektiğini, aksi takdirde 1 Ocak 2024 itibariyle para puanların hesaplardan silineceği uyarısı tüketicileri telaşa düşürdü.

Kredi kartlarında biriken paralar ve puanların devretmesi mümkün mü?

Sadece bankaların verdiği kredi kartları değil mağazalar, petrol istasyonları, uçak firmalarının da vermiş oldukları kartlar ve para puanlar bulunmakta. Tabii ki yılbaşı yaklaştıkça bazı firmalardan tüketicilere "Yıl sonun kadar puanlarınızı kullanınız yoksa yılbaşı itibariyle sıfırlanacaktır." tarzı gelen uyarı mesajları oluyor.

Aslında böyle bir sıfırlama söz konusu olmamalı. Çünkü tüketiciye bu kartı veya puanı verirken yıl sonu sıfırlanacaktır tarzı bir sözleşme veya uyarı yapılmadıysa böyle bir durum söz konusu değil.

Kazanılmış hak silinemez, 10 yıl boyunca muhafaza edilir.

Tüketicilerimizin yıl sonu gelmeden herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için bu kartlarda ki puanları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Burada kazanılmış bir hak var herhangi bir durumdan olayı bu haklar kullanılamıyorsa bankayı veya anlaşmalı oldukları firmayı arayıp bu hakların bir sonraki yıla transfer edilmesini istediklerini söyleyebilirler. Türk Borçlar Kanunu 125. maddesine göre de "Haklar 10 yıl boyunca kullanılabilir." dolayısıyla tüketicimiz Hakem Heyetlerine başvurarak 10 yıl boyunca bu para puanlarını kullanabilir.

Firmaları da uyaralım madem ki siz müşterilerinizi düşünüyoruz ve alışverişe devam etmesini istiyorsunuz sıfırlamak yerine bir sonraki yıla aktarım sağlamalısınız. Eğer sıfırlanacaksa da en az 2 ay öncesinden müşteriye bilgilendirme mesajları iletilmelidir.

Firma bunu kabul etmezse tüketici ne yapmalı?

E- devlet üzerinden veya kaymakamlık bünyesinde bulunan hakem heyetlerine giderek kullanamadığı para puanların iadesi yönünde bir başvuru yapabilir.

Puanlarınız yanmasın! PUANLARINIZ YANMASIN!
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