Puanlarınız yanmasın! Kredi kartlarındaki puanların kullanımları için son gün 31 Aralık

Kazanılmış hak silinemez, 10 yıl boyunca muhafaza edilir.

Tüketicilerimizin yıl sonu gelmeden herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için bu kartlarda ki puanları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Burada kazanılmış bir hak var herhangi bir durumdan olayı bu haklar kullanılamıyorsa bankayı veya anlaşmalı oldukları firmayı arayıp bu hakların bir sonraki yıla transfer edilmesini istediklerini söyleyebilirler. Türk Borçlar Kanunu 125. maddesine göre de "Haklar 10 yıl boyunca kullanılabilir." dolayısıyla tüketicimiz Hakem Heyetlerine başvurarak 10 yıl boyunca bu para puanlarını kullanabilir.