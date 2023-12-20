Türkiye’de sigara endüstrisine geçit yok! AK Partili Tuba Durgut’tan önemli proje

Sağlık otoriteleri ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan heyet, tütün endüstrisinin Türkiye'de bu ürünlerin satışını yasallaştırmak için sürekli lobi faaliyetinde bulunduğu konusunda endişelerini dile getirdi. Mevcut yasağa rağmen, elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünlerinin artan bir ticaretinin olduğu ve bu durumun özellikle gençler için önemli bir risk oluşturduğu dile getirildi.

Halk sağlığı alanında öne çıkan önemli isimlerden oluşan grup, Türkiye'de satışı yasak olan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin piyasaya girmesini engellemek için etkili önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Kaçakçılıkla mücadelede daha sıkı denetimlerin yapılması ve gençleri bu ürünlerin zararları konusunda bilinçlendirme çalışmalarının önemi üzerinde duruldu.