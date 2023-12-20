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Puanlarınız yanmasın! Kredi kartlarındaki puanların kullanımları için son gün 31 Aralık

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2023 12:47
Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde kazanılan puan ya da paraların belli bir kullanım süresi var. Ve bu süre 31 Aralık'ta son buluyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek ve konuğu Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü aktardı.
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