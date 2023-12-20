Puanlarınız yanmasın! Kredi kartlarındaki puanların kullanımları için son gün 31 Aralık

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde kazanılan puan ya da paraların belli bir kullanım süresi var. Ve bu süre 31 Aralık'ta son buluyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek ve konuğu Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü aktardı.

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