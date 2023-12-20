Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan o isimleri tek tek açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ödül alan isimleri tek tek açıklarken ödül töreninde katil İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama da değindi. Erdoğan "Yapabilecek olan Gazze'deki katliamı engellemiyor. Anlı şanlı devlet yönetimleri vahşi saldırılar karşısında eli kolu bağlı durması insanlık adına utanç verici." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programında açıklamalarda bulundu.
GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM
Kültür sanat dünyamızın kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hoş geldiniz. Kültür ve Sanat Törenleri vesilesi ile sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sanatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum.
BİLİM ÖDÜLÜ PROF. DR. SÜLEYMAN ULUDAĞ'A
Bu yıl bilim ödülümüzü Prof. Dr. Süleyman Uludağ'a veriyoruz. Süleyman Uludağ hocamızın, her birinin gerisinde büyük bir emek olan eserleri ile nesiller boyunca fikir ve gönül dünyamızı zenginleştirmeyi sürdüreceğine inanıyorum.
KÜLTÜR ÖDÜLÜ ALİ BİRİNCİ'YE
Kültür ödülümüzü yazdığı eserlerle tarihimize ışık tutan Prof. Dr. Ali Birinci hocamıza takdim ediyoruz. Ali hocamız, kitapları, makaleleri ve sohbetleri yanında şiirleri ile de kültür dünyamıza katkılar sunan bir isimdir.
MÜZİK ÖDÜLÜ EMEL SAYIN'A
Müzik ödülümüzün bu yılki sahibi sanatçılığı ve zarafeti ile kuşağımızın hafızalarında silinmez yer edinen Emel Sayın hanımefendidir.
RESİM ÖDÜLÜ
Resim ödülümüzün sahibi, İbrahim Atalay 60 yıldır verdiği katkılar, ürettiği eserler ve yetiştirdiği talebelerle ülkemizin en önemli sanatçılarından biridir. Sayın Atalay, asırlara sari milli birikimimizi modern sanatla harmanlamayı ve özgün eserlere dönüştürmeyi başarmış bir isimdir.
KARİKATÜR ÖDÜLÜ
Karikatür ödülümüzü Hasan Aycın'a takdim ediyoruz. Çizgilerine, yazıları-sohbetleri ve duruşu ile adeta can veren sanatçımız, gönül coğrafyamızda yaşanan kederleri eserine yansıtmıştır.
REFİK ANADOL'A ÖDÜL
Dijital sanat ödülümüzü medya sanatçısı olan Refik Anadol'a takdim ediyoruz. Kendisi bilgisayar teknolojisi kullanarak çalışmalarını akademik çalışması ile destekleyerek dünya çapında eserlere imza atıyor. Dijital sanat ödülü için tebrik ediyorum
Mimari ödülümüzü Sinan Genim'e veriyoruz. Ülkemizin en önemli tarihi kültürel markası olan İstanbul'a olan aşkını projeleri ile restorasyon çalışmaları ile ortaya koymuş isimdir.
Edebiyat ödülümüzü onlarca eseri ile geçmişten bugüne köprüler kuran Nazan Bekiroğlu'na takdim ediyoruz. Nazan hanım öğretmenlikten akademisyenliğe yolcuğu boyunca günümüz yazarları arasında seçkin bir yere sahiptir.
VEFA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Bu yılki vefa ödüllerimizi 5 ayrı isim adına temsilcilerine veriyoruz
Edebiyatta Atilla ilhan, müzikte Barış manço, tiyatroda Muhsin Ertuğrul. Bu değerlerimizi rahmetle yad ediyorum.
Geçmişte bu millet toplum mühendisliğine maruz bırakıldı. Makbul vatandaş yaratma peşinde koşanlar tarihimizin müktesebatına sırt çevirdi. Mimariden edebiyata sahip olduğu değerlere titreyen toplumlar görüyoruz. Ülkemizde ise birikimler yok edilmiş, aşağılanmıştır. Biz sorumluluk üstlendiğimiz her yerde medeniyet mirasına sahip çıkmanın, geçmiş ile bağların koparmamanın mümkün olduğunu gösterdik.
İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet tarihi en önemli kalkınma adımlarını hayata geçirirken medeniyet yatırımları dönemini bizimle yaşadı. Fikrine meşrebine bakmaksızın kendini kültür sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık.
GENÇLERİMİZİ HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN DAHA YAKIN OLACAĞIZ
Vatandaşlarımızın kendi toplumu ile tüm insanlığı kucaklama çabalarına destek verdik. Yapay zeka karşısında en önemli gücümüz insanın kendini geliştirecek yolları açık tutmaktır. Hem teknolojiye hem kültür sanat alanına en büyük yatırımları yapıyoruz. Teknoparka hangi hissiyatla bakıyorsak binlerce yüreğin attığı konservatuvara da aynı şekilde yaklaşıyoruz.
Buna rağmen ülkemizde kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz düzeyde değilse sebeplerini, ülkemize ideolojik maliyetini tartışmalıyız. Baskı ve tahakküm altında ideolojik kabileler ile bir an önce yüzleşmeliyiz.
Ülkemizdeki meselenin kökeninde kısır döngü var. Siyasetten edebiyata her alanda yapabilenin istemediği yapanın bilmediği tablo ile karşı karşıyayız. Gençlerimizin niyet sahibi olduğuna ancak yeterince gayret göstermediğine şahit oluyoruz. Gençlerimizi harekete geçirmek için kendileri ile daha yakın olacağız. Dar kadrocu anlayış yerini daha çoğulcu, özgürlükçü yaklaşım almadan hedeflerimize varamayız. Ülkemizin önündeki muazzam potansiyeli ideallerimiz doğrultusunda harekete geçirebiliriz.
YAPABİLECEK OLAN GAZZE'DEKİ KATLİAMI ENGELLEMİYOR
Yapabilecek olan Gazze'deki katliamı engellemiyor. Samimiyet ile yapmak isteyen de böyle bir imkana sahip değil. Anlı şanlı devlet yönetimleri vahşi saldırılar karşısında eli kolu bağlı durması insanlık adına utanç verici. Tarih bu iğrenç tabloyu, buna yol açanların hak ettikleri şekilde yargılayacak. Biz tarihe bırakılmadan hemen yapılması gerektiğine inanıyoruz. 2024 zalimlerin hak ettiği cezayı gördüğü bir yıl olacaktır inşallah.
Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında hedeflerimizi gerçekleştirmenin yolu medeniyetimizi maddi manevi tüm unsurlarını şaha kaldırmaktan geçiyor. En büyük desteği de siz kültür sanat insanlarından bekliyoruz.
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