Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan o isimleri tek tek açıkladı

VEFA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Bu yılki vefa ödüllerimizi 5 ayrı isim adına temsilcilerine veriyoruz

Edebiyatta Atilla ilhan, müzikte Barış manço, tiyatroda Muhsin Ertuğrul. Bu değerlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Geçmişte bu millet toplum mühendisliğine maruz bırakıldı. Makbul vatandaş yaratma peşinde koşanlar tarihimizin müktesebatına sırt çevirdi. Mimariden edebiyata sahip olduğu değerlere titreyen toplumlar görüyoruz. Ülkemizde ise birikimler yok edilmiş, aşağılanmıştır. Biz sorumluluk üstlendiğimiz her yerde medeniyet mirasına sahip çıkmanın, geçmiş ile bağların koparmamanın mümkün olduğunu gösterdik.

İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet tarihi en önemli kalkınma adımlarını hayata geçirirken medeniyet yatırımları dönemini bizimle yaşadı. Fikrine meşrebine bakmaksızın kendini kültür sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık.