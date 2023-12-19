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İşte AK Parti'nin adaylarının açıklanacağı tarih! Başkan Erdoğan duyurdu: İttifak üyesi tüm partilerle temas halindeyiz

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Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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İşte AK Parti’nin adaylarının açıklanacağı tarih! Başkan Erdoğan duyurdu: İttifak üyesi tüm partilerle temas halindeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan ziyareti sonrası uçak yolculuğunda basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yerel seçim çalışmalarına ilişkin konuştu. Erdoğan ittifaktaki tüm partilerle temas halinde olduklarını vurgularken toplantıların yarından itibaren devam edeceğini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca temayül yoklamalarının açıklanacağı tarihi de duyurdu. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan ziyareti dönüş yolculuğunda uaçkta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TOPLANTILAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Başkan Erdoğan yerel seçim çalışmalarına ilişkin konuşurken diğer ittifak ortaklarıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca toplantılara yarından itibaren devam edileceğini belirtirken adayların açıklanacağı tarihi de duyurdu.

14-28 Mayıs seçimlerinden sonra Millet İttifakı darmadağın bir durumda. Bunda seçimin odağına sadece size karşı tavır almayı yerleştirdikleri için amaçlarının tükenmesinin etkisi olduğu yorumları da yapılıyor. İYİ Parti, CHP ile ittifak ve iş birliği konusunda tamamen ilişiğini kesti, seçime tek başına gireceğini açıkladı. İYİ Parti ile CHP arasında bu konuda düellolar yaşanıyor. CHP de bir çıkış noktası olarak DEM'e yönelmeye çalışıyor. Seçimlerin hemen ardından muhalefetteki bu dağınıklığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum 2024 Mart seçimlerini nasıl etkileyecek?

EKİPLER TEMAS HALİNDE

Biz bu konuda kendimize bakıyoruz, diğerleri ne yapmış, ne yapıyor bunun üzerinde durmuyoruz. Bizim şu anda Cumhur İttifakı olarak biliyorsunuz bir yolculuğumuz var. Burada da Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti olarak beraber bu yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Geçen hafta içinde malum gerek Yeniden Refah Partisi gerek HÜDA PAR gerek diğer iki ortağımızla da görüşmelerimizi yaptık. Şu an itibarıyla ekiplerimiz birbirleriyle temas halinde.

AY SONUNA KADAR AÇIKLAYACAĞIZ

Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcılarımız Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Ziya Yılmaz bizim bu görüşmelerle görevlendirilmiş arkadaşlarımızdır. Bu arkadaşlarımıza gösterilen muhataplar kimlerse onlarla arkadaşlarımız görüşmeleri yapıyorlar. Biz de bu arada illerimizi, büyükşehirlerden başlamak üzere davet ediyor görüşlerini alıyoruz. Ankara, Adana, İzmir ve Pazar günü de İstanbul'da bütün arkadaşları davet ettik. Bu arkadaşlarımızla İstanbul'da toplantımızı yaptık. Şimdi, yarından itibaren tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ay sonuna kadar da peyderpey aldığımız bu temayüllerin neticelerini açıklamaya başlayacağız.

"SONU İYİ OLACAK"

Bütün bunlarla beraber Cumhur İttifakı'nda ilçelerde kimlerle gireceğiz, Meclis üyeliklerinde kimleri Meclis üyesi olarak belirleyeceğiz, bunları arkadaşlarımız da birer birer görüşüyorlar. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadan çalışmalarımız devam ediyor. Bizde kavga, gürültü yok, rahatız. Ama diğer ittifaktaki durumu zaten izliyorsunuz, benim size anlatmama gerek yok. Kavgayla, gürültüyle zaten bir yere varılmaz. İnşallah sonu iyi olacak.

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