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Turkuvaz Medya'da Yerel Yönetimler Zirvesi! Bakan Mehmet Özhaseki de konuşma yapacak

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Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
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Turkuvaz Medya’da Yerel Yönetimler Zirvesi! Bakan Mehmet Özhaseki de konuşma yapacak

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla 21 Aralık 2023, Perşembe günü Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşecek. "Türkiye Yüzyılında Yerel Yönetimler", "Belediyecilikte Sıfır Atık Yönetimi", "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Kentsel Tarım", "Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Kadın Politikaları" başlıklı panellerde belediye başkanları önemli açıklamalarda bulunacak.

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