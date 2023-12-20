Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

SIRBİSTAN İLE YENİ DÖNEM!

Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve iş birliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.