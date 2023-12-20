Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, seçimlerdeki başarıların dolayı liderleri tebrik eden Başkan Erdoğan, bölgesel gelişmeler hakkında da konuşma gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Vucic'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.
SIRBİSTAN İLE YENİ DÖNEM!
Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve iş birliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Edoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'ye başarılar diledi. Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.
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