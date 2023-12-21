Sisi ve Vucic’e tebrik telefonu

Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü. Öte yandan yerel seçim mesaisine de devam ediyor. Hangi ilde kim aday gösterilecek, süreç nasıl ilerliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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