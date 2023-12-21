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Sisi ve Vucic'e tebrik telefonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 09:22
Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü. Öte yandan yerel seçim mesaisine de devam ediyor. Hangi ilde kim aday gösterilecek, süreç nasıl ilerliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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