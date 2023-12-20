AK Parti’nin seçim sloganı belli oldu! Kampanya sürecinde dikkat çeken 3 başlık

AK Parti teşkilatı yeni yılla birlikte seçim çalışmalarına hız verecek. 2019 seçimlerinin ardından muhalefetin algı belediyeciliğiyle vatandaşlara sunulmayan belediyecilik hizmetleri anlatılacak.

Sabah'ın haberine göre, kadın ve gençlik kolları başta olmak üzere vatandaşın gönlüne girmek için vekillerden genel başkan yardımcılarına kadar topyekûn bir çalışma yürütülecek.