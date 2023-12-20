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AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu! Kampanya sürecinde dikkat çeken 3 başlık

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Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
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AK Parti’nin seçim sloganı belli oldu! Kampanya sürecinde dikkat çeken 3 başlık

Son dakika haberleri... AK Parti, 31 Mart yerel seçim kampanya sürecinin çerçevesini belirledi. 'Gerçek Belediyecilik' sloganıyla başlatılan kampanyanın detayları da şekillenmeye başladı. İşte detaylar...

AK Parti'nin belediye başkan adayları 27 Aralık'tan itibaren açıklanmaya başlanacak.

Aday tanıtım toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığı 15 Ocak 1994 tarihine ithafen 15 Ocak'ta yapılacak.

Seçim beyannamesi de ilk kez bu tarihte açıklanacak. Kampanya süreci "Kabul, Kanaat, Karar" doğrultusunda üç aşamada yürütülecek.

Kabul aşamasında yönetimi muhalefette olan yerlerde 2019 seçimlerinde söz verilen, ancak yapılmayan vaatler anlatılacak.

Kanaat sürecinde, "gerçek belediyecilik" teması işlenecek.

Başkan Erdoğan, AK Parti belediyeciliğinin tüm yurtta vatandaşlara sunulmasını istiyor.

AK Parti teşkilatı yeni yılla birlikte seçim çalışmalarına hız verecek. 2019 seçimlerinin ardından muhalefetin algı belediyeciliğiyle vatandaşlara sunulmayan belediyecilik hizmetleri anlatılacak.

Sabah'ın haberine göre, kadın ve gençlik kolları başta olmak üzere vatandaşın gönlüne girmek için vekillerden genel başkan yardımcılarına kadar topyekûn bir çalışma yürütülecek.

Bu arada AK Parti ve MHP'nin aday belirleme komisyonu önceki gün son toplantısını gerçekleştirdi.

Listelere son şeklini vermesi için Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

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