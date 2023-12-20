Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? 20 Aralık Son dakika AFAD güncel liste
Son dakika deprem mi oldu sorusunun cevabı merak ediliyor. Yaşanan sallantılar sebebiyle vatandaşlar konuya ilişkin son güncel gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Peki az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? İşte 20 Aralık Son dakika AFAD güncel liste...
Son dakika deprem haberleri, vatandaşlar arasında endişe ve merak uyandırmaya devam ediyor. Türkiye, deprem kuşağında bulunan bir ülke olması nedeniyle periyodik olarak sarsıntılarla karşılaşıyor. Son yaşanan depremle ilgili olarak, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar ve veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Depremin büyüklüğü, epicentresi, derinliği ve etkilendiği bölgeler konusundaki bilgiler, halkın güvenliği ve tedbir alabilme noktasında önem arz ediyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde meydana geldi?
BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Altıeylül (Balıkesir)
Tarih:2023-12-20
Saat:07:21:27 TSİ
Enlem:39.64444 N
Boylam:27.83694 E
Derinlik:6.92 km
20 ARALIK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
20-12-2023 07:21:27 39.6444 27.8369 6.92 ML 3.6 Altıeylül (Balıkesir) 613413
20-12-2023 06:41:29 40.4894 27.5183 6.65 ML 1.3 Marmara Denizi, Avşa Adası, Marmara (Balıkesir) 613412
20-12-2023 06:39:10 39.3594 28.3589 7.07 ML 2.0 Bigadiç (Balıkesir) 613411
20-12-2023 06:29:12 38.0717 36.7528 4.78 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 613410
20-12-2023 05:55:47 38.1719 38.4611 7.07 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 613394
20-12-2023 05:48:23 37.9492 36.2661 11.55 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 613393
20-12-2023 05:42:38 38.8514 32.7725 5.32 ML 1.0 Cihanbeyli (Konya) 613392
20-12-2023 05:34:02 38.0347 37.6706 7.17 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 613395
20-12-2023 05:12:45 37.6642 29.8094 6.98 ML 1.0 Yeşilova (Burdur) 613386
20-12-2023 04:54:00 37.8828 27.5417 7.01 ML 1.1 Germencik (Aydın) 613374
20-12-2023 04:46:32 40.2228 27.8414 7.09 ML 1.1 Bandırma (Balıkesir) 613375
20-12-2023 04:42:38 37.8372 36.2436 7 ML 2.2 Saimbeyli (Adana) 613377
20-12-2023 04:38:20 38.3686 39.1039 7 ML 0.9 Sivrice (Elazığ) 613378
20-12-2023 04:30:32 39.78 30.5592 7 ML 0.9 Tepebaşı (Eskişehir) 613376
20-12-2023 04:17:07 38.0947 38.3558 7 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) 613373
20-12-2023 03:51:22 38.1772 37.7542 7.1 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya) 613390
20-12-2023 03:48:57 38.3328 37.4206 7.05 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 613389
20-12-2023 03:46:59 36.5933 36.4142 7 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay) 613391
20-12-2023 03:39:50 38.3389 37.435 7 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 613388
20-12-2023 03:35:07 38.3414 37.4097 7.01 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 613387
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