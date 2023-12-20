Balıkesir’de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? 20 Aralık Son dakika AFAD güncel liste

Son dakika deprem haberleri, vatandaşlar arasında endişe ve merak uyandırmaya devam ediyor. Türkiye, deprem kuşağında bulunan bir ülke olması nedeniyle periyodik olarak sarsıntılarla karşılaşıyor. Son yaşanan depremle ilgili olarak, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalar ve veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Depremin büyüklüğü, epicentresi, derinliği ve etkilendiği bölgeler konusundaki bilgiler, halkın güvenliği ve tedbir alabilme noktasında önem arz ediyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde meydana geldi?