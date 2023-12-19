AK Parti’de aday mesaisi! Aday tanıtımında kritik 15 Ocak detayı | AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı kim olacak?





İSTANBUL VE ANKARA'DA İTTİFAK NASIL OLACAK?

Biraz da ilçeler bazına bakacak olursak örneğin İstanbul'da Beşiktaş ve Silivri'nin MHP'ye bırakılacağını görüyoruz. Diğer tüm ilçelerde MHP, AK Parti'nin adayını destekleyecek gibi gözüküyor. Ankara'da ise 2019'dan farklı bir tablo bizleri beklemeyecek. Ama burada daha önce AK Parti'de olan bir ilçenin MHP'ye bırakılması gibi bir durum söz konusu olabilecek ki zaten o ilçe eskiden de zaman zaman MHP'li bir ilçeydi. Dolayısıyla çok da büyük bir değişiklikten bahsetmediğimizin altını çizmekte fayda var diyebiliriz. Ama elbette son sözü liderler söylüyor olacak.