FETÖ’nün beyinsizler takımına müebbet! Akıncı Üssü davasında cezalar onandı

Daire, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanıklar Ertuğrul Cihat Sungur, Ali Mert Tüfekçi, Hakan Doğan, Raif Can Dursun, Yıldırım Kılıçarslan ve Uluç Hüseyin Hançer'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen 16 yıl 8'er ay ile bazı komutanları alıkoydukları gerekçesiyle "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 10'ar yıl hapis cezalarını bozdu. Bu sanıkların eylemlerinin "suça yardım" kapsamında olmadığı ve "asli fail" olarak cezalandırılmaları gerektiği belirtildi.

Aynı suçlamalardan süreli hapse mahkum edilen sanıklar Necip Yılmaz, Burak Deniz, Zafer Güner, Harun Eraslan, İbrahim Mesut Yılmaz, Ferhat Akbulut, Hamza Aras ve Emre Ateş hakkındaki hükümler de bu sanıkların "fail" olarak cezalandırılmaları gerektiği belirtilerek bozuldu.