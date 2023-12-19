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CHP'den İYİ Parti'ye hem rest hem yanlama: Diyalog kanalları kapanmadı ama...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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CHP’den İYİ Parti’ye hem rest hem yanlama: Diyalog kanalları kapanmadı ama...

Yerel seçimlere artık az bir süre kalırken CHP ile yeniden ittifak kurmaya yanaşmayan ve seçimlere müstakil girme kararı alan İYİ Parti'de kaos ve istifalar bitmek bilmiyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler partiden ayrılırken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de İYİ Parti'ye hem rest çekti hem de yanladı. Çelik yaptığı açıklamada diyalog kanallarının henüz tam olarak kapanmadığı ifade ederken "Hiçbir siyasi partinin toplumun talebine duyarsız kalmayacağını düşünüyorum." dedi. İşte detaylar...

İYİ Parti'nin yerel seçimlere müstakil girme kararı CHP'de büyük rahatsızlık yaratırken özellikle Ekrem İmamoğlu Akşener'i yeniden masaya oturtmak için her yolu deniyor.

YEN İSTİFALAR GELEBİLİR

Özellikle son günlerde İmamoğlu'na yakın isimlerin İYİ Parti'den üst üste istifalar gündem olurken, yerel seçimlere kadar bu durumun süreceği ve İYİ Parti'de yeni istifaların geleceği de iddia ediliyor.

"ESKİ DOSTTAN DÜŞMAN OLMAZ"

Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Eski dosttan düşman olmaz" gibi çıkışlarla İYİ Parti'yi yeniden ittifaka çekmeye çalışırken "Akşener'e aday çıkarma kararından haberdar olduğumuzu, bunun gözden geçirilmesini önerdim." ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmeler sonrası Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtlarken İYİ Parti'deki son durumu değerlendirdi.

AKŞENER'İ ELEŞTİRDİ

İmamoğlu yaptığı açıklamada "İYİ Parti hakkında yorum yapamam. Bu onların iç meselesi. Orada bir kavga bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Ben de uyandırdığı his bu. Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa. Üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"BENİM KULAĞIM KÖTÜ SÖZLERİ DUYMAZ"

Ekrem İmamoğlu kendisine İYİ Partili isimlerden "CHP'nin eş genel başkanı" benzetmesi yapıldığına yönelik gelen soruya "Benim kulağım kötü sözleri hiç duymuyor" diyerek geçiştirdi.

"DİYALOG KANALLARI KAPANMADI"

İYİ Parti'ye yönelik hem rest çeken hem de yanlayan CHP'de konuya ilişkin yeni açıklamalar gellmeye devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul'da 2017 Referandumu'ndan bu yana bir 'taban ittifakı' oluştuğunu vurguladı. Bunun yaklaşan İBB seçimlerine de yansıyacağını söyleyen Çelik, "Diyalog kanalları da tam olarak kapanmadı" dedi.

HEM REST YEM YANLAMA!

Çelik yapılan tüm açıklamalara rağmen yerel seçimde diyalog kanallarının hala kapanmadığını söylerken İYİ Parti'ye mesaj gönderdi. Çelik "Çünkü toplumda bir işbirliği talebini, seçmende birlikte davranma refleksini İstanbul sokaklarında görüyorum. Bu anlamıyla hiçbir siyasi partinin toplumun bu talebine duyarsız kalmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’deki gizli el İmamoğlu mu? İYİ PARTİ'DEKİ GİZLİ EL İMAMOĞLU MU?

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