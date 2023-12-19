CHP’den İYİ Parti’ye hem rest hem yanlama: Diyalog kanalları kapanmadı ama...

"DİYALOG KANALLARI KAPANMADI"

İYİ Parti'ye yönelik hem rest çeken hem de yanlayan CHP'de konuya ilişkin yeni açıklamalar gellmeye devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul'da 2017 Referandumu'ndan bu yana bir 'taban ittifakı' oluştuğunu vurguladı. Bunun yaklaşan İBB seçimlerine de yansıyacağını söyleyen Çelik, "Diyalog kanalları da tam olarak kapanmadı" dedi.

HEM REST YEM YANLAMA!

Çelik yapılan tüm açıklamalara rağmen yerel seçimde diyalog kanallarının hala kapanmadığını söylerken İYİ Parti'ye mesaj gönderdi. Çelik "Çünkü toplumda bir işbirliği talebini, seçmende birlikte davranma refleksini İstanbul sokaklarında görüyorum. Bu anlamıyla hiçbir siyasi partinin toplumun bu talebine duyarsız kalmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.