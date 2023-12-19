CHP'den İYİ Parti'ye hem rest hem yanlama: Diyalog kanalları kapanmadı ama...
Yerel seçimlere artık az bir süre kalırken CHP ile yeniden ittifak kurmaya yanaşmayan ve seçimlere müstakil girme kararı alan İYİ Parti'de kaos ve istifalar bitmek bilmiyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler partiden ayrılırken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de İYİ Parti'ye hem rest çekti hem de yanladı. Çelik yaptığı açıklamada diyalog kanallarının henüz tam olarak kapanmadığı ifade ederken "Hiçbir siyasi partinin toplumun talebine duyarsız kalmayacağını düşünüyorum." dedi. İşte detaylar...
İYİ Parti'nin yerel seçimlere müstakil girme kararı CHP'de büyük rahatsızlık yaratırken özellikle Ekrem İmamoğlu Akşener'i yeniden masaya oturtmak için her yolu deniyor.
YEN İSTİFALAR GELEBİLİR
Özellikle son günlerde İmamoğlu'na yakın isimlerin İYİ Parti'den üst üste istifalar gündem olurken, yerel seçimlere kadar bu durumun süreceği ve İYİ Parti'de yeni istifaların geleceği de iddia ediliyor.
"ESKİ DOSTTAN DÜŞMAN OLMAZ"
Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Eski dosttan düşman olmaz" gibi çıkışlarla İYİ Parti'yi yeniden ittifaka çekmeye çalışırken "Akşener'e aday çıkarma kararından haberdar olduğumuzu, bunun gözden geçirilmesini önerdim." ifadelerini kullanmıştı.
Bu gelişmeler sonrası Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtlarken İYİ Parti'deki son durumu değerlendirdi.
AKŞENER'İ ELEŞTİRDİ
İmamoğlu yaptığı açıklamada "İYİ Parti hakkında yorum yapamam. Bu onların iç meselesi. Orada bir kavga bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Ben de uyandırdığı his bu. Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa. Üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.
"BENİM KULAĞIM KÖTÜ SÖZLERİ DUYMAZ"
Ekrem İmamoğlu kendisine İYİ Partili isimlerden "CHP'nin eş genel başkanı" benzetmesi yapıldığına yönelik gelen soruya "Benim kulağım kötü sözleri hiç duymuyor" diyerek geçiştirdi.
"DİYALOG KANALLARI KAPANMADI"
İYİ Parti'ye yönelik hem rest çeken hem de yanlayan CHP'de konuya ilişkin yeni açıklamalar gellmeye devam ediyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul'da 2017 Referandumu'ndan bu yana bir 'taban ittifakı' oluştuğunu vurguladı. Bunun yaklaşan İBB seçimlerine de yansıyacağını söyleyen Çelik, "Diyalog kanalları da tam olarak kapanmadı" dedi.
HEM REST YEM YANLAMA!
Çelik yapılan tüm açıklamalara rağmen yerel seçimde diyalog kanallarının hala kapanmadığını söylerken İYİ Parti'ye mesaj gönderdi. Çelik "Çünkü toplumda bir işbirliği talebini, seçmende birlikte davranma refleksini İstanbul sokaklarında görüyorum. Bu anlamıyla hiçbir siyasi partinin toplumun bu talebine duyarsız kalmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
- Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
- Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
- Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...
- Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
- Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransa'dan geliyor! Puzzle'ın eksik parçası tamamlanıyor
- Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı
- Güneş Patlaması oldu mu, etkileri neler? Elektrik ve radyo sinyalleri bozulacak mı? NASA detaylarıyla duyurdu: 2017'den itibaren...
- En zorlu optik test! Resimdeki kadını görebilmek samanlıkta iğne aramaktan daha zor!
- Yarın okul var mı, yok mu? 18 Aralık Pazartesi 2023 okullar tatil mi, son durum ne? Valilik, MEB açıklamaları...
- En uzun gece ne zaman? 2023 günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış ve yaz gündönümü tarihleri…
- Milli Piyango 2024'te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...