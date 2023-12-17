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17-25 Aralık darbe girişiminin 10. yılı! FETÖ ihanetinin ilk adımı | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2023 13:05
FETÖ'nün "17 aralık darbe girişimi"nin üzerinden 10 yıl geçti. Takvimler 17 Aralık 2013'ü gösteriyordu. Terör örgütü, emniyetteki ve yargıdaki militanları aracılığıyla sinsi bir planı uygulamaya koydu. Ancak millete yönelik operasyon yine milletin iradesine takıldı.
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