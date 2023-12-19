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Ankara'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 49 gözaltı kararı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2023
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Ankara’da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 49 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ve DEAŞ'a yönelik iki soruşturmada toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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