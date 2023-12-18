Kandil’in siyasi kolu DEM Parti’den CHP’ye destek! Talepler belirlendi seçimler için söz verildi...

İMAMOĞLU'NDAN 2 BELEDİYE TALEBİ

DEM'in Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığında İstanbul'da iki belediye başkanlığı istediği konuşuluyor. Biri Esenyurt, diğeri Sultangazi. Ancak görüşmeler sonucunda sadece bir belediye başkanlığı verilir ise Esenyurt'u tercih edeceği ifade ediliyor. DEM neden İstanbul başta olmak üzere bölgeye göre daha batıda yer alan Ankara, Antalya ve Adana'da belediye başkanlığı talep ediyor?

Çünkü DEM, Batı dünyasına sadece bir bölge partisi olmadığını, Türkiye'nin batısında da belediye başkanlıkları kazandığını göstermek istiyor. Tabii bir de geçen seçimde taban tarafından eleştirildiği için bu kez bir şey almadan destek vermedik, ilçe belediyesini aldık demek istiyor.