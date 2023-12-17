CHP’den Saadet Partisi’ne kiralık vekil! Transferin perde arkası ortaya çıktı

CHP tabanı ise kendi oylarıyla seçilen milletvekillerinin başka partilere vekil transferine tepki gösterdi. Sosyal medyada tepki gösteren CHP'liler "Değişen CHP'de değişmeyen ne sizce? Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarını beğenmeyenler onun izinden devam ediyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu niye gitti o zaman?" sorusuna yanıt aradı. Bir sosyal medya kullanıcısı da "CHP'de kiralık vekil dönemi devam ediyor" yazdı.