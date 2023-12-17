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CHP'den Saadet Partisi'ne kiralık vekil! Transferin perde arkası ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2023
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CHP’den Saadet Partisi’ne kiralık vekil! Transferin perde arkası ortaya çıktı

TBMM'de 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet-Gelecek grubu, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla düşmüştü. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti. Transferin perde arkası ortaya çıktı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP'den önce başka partilerin kapısını çaldığı öğrenildi.

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimde CHP listelerinden seçime giren ve 10'ar milletvekili çıkaran Saadet ve Gelecek partileri, temmuz ayında Meclis'te ortak grup kurmuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet-Gelecek grubu, Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından düşmüştü. Saadet-Gelecek grubunun imdadına yine CHP yetişti.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi sonrası Saadet Partisi'ne geçti. Kasap, "Vicdani zorunluluk gereği geçmek durumunda kaldım." dedi.

ÖZEL'DEN JET VEKİL TRANSFERİ

CHP milletvekilinin katılmasıyla, Saadet-Gelecek partileri Meclis'te grup kurma sayısına ulaşırken vekil transferinde yaşananların perde arkasına SABAH ulaştı.

Saadet Partisi grupları dağılması diye önce Demokrat Parti'nin kapısını çaldı. Bir milletvekili isteyen Saadet Partisine iddiaya göre önce Demokrat Parti'den İzmir Milletvekili Salih Uzun'un geçeceği konuşuldu. Ancak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal geçişe onay vermedi.

İYİ Partili bağımsız milletvekillerine de başvuran Saadet Partisi yanı alamayınca Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, CHP'nin kapısını çaldı. Bunun üzerine Temel Karamollaoğlu Özgür Özel'i aradı ve bir milletvekili istedi Özgür Özel de vekil transferine onay verdi.

CHP'LİLER TEPKİLİ

CHP'li Barış Yarkadaş "CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı üzerine SAADET - GELECEK Partisi'ne katıldı. Özgür Özel, bu transferin gerekçesini "Saadet - Gelecek grup olma ve kürsü hakkını kaybetmesin diye bunu yaptık" diyerek açıkladı.

"Saadet ve Gelecek'in kürsü hakkı bu kadar önemliyse CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde verilen kontenjanlara kurultayda neden tepki gösterdiniz? Üstelik o kontenjanlar verilirken hepinizin onayı vardı" dedi.

CHP tabanı ise kendi oylarıyla seçilen milletvekillerinin başka partilere vekil transferine tepki gösterdi. Sosyal medyada tepki gösteren CHP'liler "Değişen CHP'de değişmeyen ne sizce? Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarını beğenmeyenler onun izinden devam ediyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu niye gitti o zaman?" sorusuna yanıt aradı. Bir sosyal medya kullanıcısı da "CHP'de kiralık vekil dönemi devam ediyor" yazdı.

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