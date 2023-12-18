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İsrail'den İran'a siber saldırı! Tahran'da birçok benzin istasyonunda hizmetler aksadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 13:26
İsrailli hacker grubu, İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenledi. Tahran'da birçok istasyonda faaliyetler aksadı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan gelişmeleri aktardı.
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