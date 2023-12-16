16 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | 81 ilde Çember-9 Operasyonu: 2842 firari yakalandı

Son dakika | 81 ilde Çember-9 Operasyonu: 2842 firari yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
ABONE OL
Son dakika | 81 ilde Çember-9 Operasyonu: 2842 firari yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 3 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-9 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 2842 firari yakalandı." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA