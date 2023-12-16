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CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti

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Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi’ne geçti

Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez TBMM'de konuşma yaptığı esnada fenalaşarak hastaneye kaldırılırken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bitmez'in vefatı sonrasında Saadet Partisi'nin TBMM'deki grubu 20 vekilin altına indiği için düşmüş oldu. Bu gelişme sonrası CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçerek grubun yeniden kurulmasını sağladı. İşte detaylar...

Saadet Partisi, CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın katılımıyla, TBMM'de yeniden grup oluşturma çoğunluğunu elde etti. Saadet Partisinin sandalye sayısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla 19'a düşmüş ve Meclis'te grup kurmak için gerekli olan en az 20 milletvekiline sahip olma kriterini kaybetmişti.

SAYI YENİDEN 20'YE ULAŞTI

CHP Kütahya Milletvekili Kasap, bugün partisinden istifa ederek, Saadet Partisine katıldı.Kasap'ın katılımıyla Saadet Partisinin milletvekili sayısı, grup kurmak için yeter sayı olan 20'ye ulaştı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, şunları belirtti:

"Dağıtılan programda Saadet Partisinin grubunun düşürüldüğünü görüyoruz. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet ve ailesine sabırlar diliyorum.

TBMM çatısı altında muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın yaşadığı gerçeklerin açıkça Meclis kürsüsünde ifade edilmesine olanak tanınması ve bütçe görüşmeleri süresiyle kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi Grubu'na geçmiş bulunuyor."

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaparken rahatsızlanması ve kaldırıldığı hastanede vefatının ardından milletvekili sayısı 19'a düşen parti, TBMM İçtüzüğüne göre, milletvekili sayısının 20'nin altında kalması nedeniyle Meclis'te grup oluşturma kriterini kaybetmişti.

Saadet Partisi'nin, grubu yeniden oluşturmak için partiye en az bir milletvekili daha dahil etme çalışmaları yürütüyordu.

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