16 milyon İstanbullunun çözülmeyen sorunu: Toplu taşımalar! Vatandaş CHP’li İBB’ye isyan etti: Ulaşım kesinlikle çok kötü

İstanbul'da her gün 2 milyonun üzerinde yolcu taşıyan metro, tramvay ve füniküler hatları, nüfusu 16 milyonu aşan kente yetersiz kalırken, yaşanan arıza ve teknik aksaklıklar da vatandaşların tepkisine yol açıyor.

İstanbullunun trafik çilesine ilişkin hazırladığı "İstanbul'un Ulaşım Sorunu" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde megakentte yaşayanların özellikle yoğun trafikte tercih ettiği metro, tramvay, füniküler ve teleferikler ele alındı. Raylı sistemlerin hangi güzergahlarda çalıştığı, yetersizlikleri, yeni hat talepleri ve İstanbulluların duraklarda beklerken ve şikayetlerini iletirken yaşadığı sıkıntılar anlatıldı.

Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul, nüfus yoğunluğu itibarıyla dünyadaki bazı ülkelerden de kalabalık olmasıyla dikkati çekiyor. Bu nedenle megakentin en büyük sorunlarının başında da ulaşım geliyor.

Toplam 328,70 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistem bulunan İstanbul'da, özellikle metro, tramvay ve füniküler hatları yetersiz kalırken, bu durum kent sakinleri için ulaşım çilesi haline geliyor.