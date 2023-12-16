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MHP lideri Devlet Bahçeli'den İl Başkanları Toplantısı'nda yerel seçim mesajı: Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır

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Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den İl Başkanları Toplantısı’nda yerel seçim mesajı: Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi "Türkiye Yüzyılı'na odaklandık" derken "31 Mart'ı yeni yüzyılın ivmesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca "Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır. AK Parti'yle çözemeyeceğimiz bir mesele olmayacaktır." dedi.

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