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Kripto PKK'lıya MİT darbesi! Engin Babayiğit yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 09:30
Sınır ötesi operasyonlarla terörün kaynağına darbe indiren Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK’nın şehirlerde uyuyan hücrelerle faaliyet gösteren özel harp yapılanmasını 5 yıl süren takiple deşifre etti. Yapılanmanın sorumlusu olduğu tespit edilen Engin Babayiğit, 18 Eylül’de Kuzey Irak’a kaçmaya çalışırken 5 saat adım adım izlenmenin ardından yakalandı.
Kripto PKKlıya MİT darbesi! KRİPTO PKK'LIYA MİT DARBESİ!

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