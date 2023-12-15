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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mohammed Zakir Mıah ve Chen Zuefeng İstanbul'da yakalandı

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Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mohammed Zakir Mıah ve Chen Zuefeng İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah ve Çin uyruklu Chen Zuefeng'in Kafes-20 operasyonu kapsamında yakalandığını açıkladı.

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