CHP terör seviciliğinde boyut atladı! CHP'li Mustafa Adıgüzel terörist Öcalan'a "sayın" dedi

CHP'de yapılan 38. Olağan Kurultay'da genel başkan değişti ancak zihniyet değişmedi. 13 yıldır genel başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam yollarken, yeni genel başkan Özgür Özel de aynı zihniyetten devam etti.

Göreve gelir gelmez HDP ile ittifak kurmaya çalışan Özgür Özel, HDP Eş Başkanları ile bir araya gelerek "diyaloga devam" mesajı verdi. Partinin milletvekilleri de Genel Başkanını örnek alarak terör seviciliğinde yeni bir boyuta geçti.