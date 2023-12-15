CHP terör seviciliğinde boyut atladı! CHP'li Mustafa Adıgüzel terörist Öcalan'a "sayın" dedi
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ortaklık yapan CHP'de yeni bir skandal yaşandı. Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, katıldığı canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan için "sayın" hitabını kullandı.
CHP'de yapılan 38. Olağan Kurultay'da genel başkan değişti ancak zihniyet değişmedi. 13 yıldır genel başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam yollarken, yeni genel başkan Özgür Özel de aynı zihniyetten devam etti.
Göreve gelir gelmez HDP ile ittifak kurmaya çalışan Özgür Özel, HDP Eş Başkanları ile bir araya gelerek "diyaloga devam" mesajı verdi. Partinin milletvekilleri de Genel Başkanını örnek alarak terör seviciliğinde yeni bir boyuta geçti.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, katıldığı bir televizyon programında bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için "sayın" ifadesini kullandı.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERMİŞTİ
Özgür Özel, genel başkan seçildiği kurultayda Demirtaş ve Kavala'ya selam göndermiş ve şunları söylemişti:
"Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun."
ŞEHİT CENAZESİNDE ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, geçtiğimiz gün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze törenine katılan şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in annesi, cenazede bulunan Özgür Özel'e tepki gösterdi.
"DEMİRTAŞ'A SELAM YOLLAYANLAR HANGİ YÜZLE BURAYA GELİYOR?"
Anne Gülcan Öztürkmen, cenazeye katılan Özgür Özel'e "Selahattin Demirtaş'a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş'ı da asılırken göreceğiz inşallah" sözleriyle sitem etti. Şehit annesi Öztürkmen, cenaze töreninden sonra alandan ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel için "Meclis'te Demirtaş'a selam yollayanlar hangi yüzle buraya geliyor?" dedi.
ŞEHİT CENAZESİNDEN TERÖR DESTEKÇİLERİNİN YANINA...
Tepkilerin ardından cenazeden ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise hain terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP yeni adıyla DEM Parti'yi ziyarete gitti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelen Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Gül Çiftçi eşlik etti.
TSK'YA ALÇAK İFTİRA!
Öyle ki HDP'nin Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları daha bir kaç gün önce, Meclis'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftiralarda bulunarak Türkiye'yi karalamaya çalışmıştı.
Türkiye'nin sınır ötesinde terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlardan rahatsız olan HDP'li Hatimoğulları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Sivilleri öldürüp, hastaneleri bombaladığını" öne sürmüştü.
İHA VE SİHA RAHATSIZLIĞI
"Kuzey ve Doğu Suriye'de her yer paramparça ediliyor." diyen HDP Eş Başkanı, "İHA'larla SİHA'larla suikastlar düzenleniyor, bunu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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