El öptü çiçek verdi desteği kaptı! CHP yeniden Kandil'i arkasına alarak yerel seçimlere gidiyor! Özgür Özel'in ziyaretinde neler konuşuldu?
Yerel seçimlere giden yolda CHP, Kandil'in siyasi kolu DEM Parti ile ittifak görüşmeleri sürerken Özgür Özel ellerinde çiçeklerle Kandil üssü olan DEM Parti'ye ziyarete gitti. Özel yaptığı görüşme sonrası "diyaloğumuz sürecek" mesajı verirken görüşmenin detayları da ortaya çıktı. DEM Parti'nin her ilde ayrı aday çıkarma isteğinin Özel'in yaptığı ziyaret sonrası kırıldığı ve CHP'ye çok sayıda ilde destek verme kararına yakın olduğu öğrenildi. Diğer yandan İYİ Parti'yle köprülerin tamamen atılması sonrasında özellikle Ekrem İmamoğlu'nun da Kandil tarafından onaylandığı da kulislerdeki bilgiler arasında yer alıyor. İşte detaylar...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan ve Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi altında genel başkanlık yapmaya çalışan Özgür Özel göreve geldiği ilk andan itibaren PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti ile yakın ilişkiler kurmaya devam ediyor.
"ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM"
Yerel seçimler öncesi Kandil'in siyasi koluyla masaya oturmaya hazırlanan Özel, genel başkan seçildiği günlerin başında "şeytanlaştırmayacağım" diyerek DEM Parti'yi meşrulaştırmaya kalktı.
"Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin." sözleriyle gündem olan Özel, bir işbirliği yapılacaksa kamuoyu önünde olması gerektiğinin de altını çizdi.
TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Bu açıklamalarla da yetinmeyen Özel, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek kameralara poz verdi.
Özel'in Kandil'in siyasi koluna yönelik bu ılımlı tavrı karşılık görürken DEM Parti'den yapılan açıklamada "Görüşmeye hazırız" mesajı verildi. Bu mesaj sonrası Özgür Özel soluğu apar topar DEM Parti Genel Merkezi'nde aldı.
"DİYALOĞUMUZ SÜRECEK"
Samimi pozların verildiği görüşme sonrası konuşan Özgür Özel "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullandı. Yapılan görüşmede ittifak konusu ele alınırken CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuşan bir CHP'li isim görüşmenin detaylarını paylaştı.
İşte o detaylar...
"ZİYARET SONRASI HAVA DÖNDÜ"
"Biz bir ittifak, anlaşma ve masa teklif etmiyoruz. Diyelim bir ilde ya da ilçede uzlaşıldı. Genel merkezler olarak engel olmayacağız. Yerelde işbirlikleri yapılacak. Aday anlaşıyordur, belediye meclis üyeliği teklif eder, uzlaşı oluyorsa olsun. Yerelden gelirse olumlu bakarız."
Geçen haftaya kadar 81 şehirde aday çıkarma yönünde kuvvetli bir eğilimin hakim olduğu DEM Parti'de, ziyaretten sonra hava döndü.
ŞARTLI DESTEK VERECEKLER
Doğuda birinci ve ikinci olduğu şehirlerde aday çıkaracak olan DEM Parti, batıda 'kent uzlaşısı çerçevesinde halk ve emek dostu adayları destekleme' stratejisini uygulayacak.
DEM'İ ELİNDE TUTMAK İSTİYORLAR
Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi de CHP-DEM Parti görüşmesini ele alırken "İYİ Parti ile ittifak şansını kaybetti en azından DEM'i elinde tutmak istiyor. DEM'in desteği özellikle İstanbul seçimlerinde önemli. Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması için olmazsa olmaz şartlardan birisi." ifadelerini kullandı.
İşte Selvi'nin yazısında öne çıkanlar:
DEM DEĞİL KANDİL NE DİYECEK?
Özgür Özel'in DEM'i ziyaretinde yerelde işbirliği teklifi götürdüğü biliniyor. DEM'in Parti Meclisi hafta sonu toplanarak CHP'nin teklifini değerlendirecek. DEM'deki eğilim gizli kapaklı ittifak yapmak yerine şeffaf ve açık işbirliği yapılması yönünde. Bu konuda DEM'in değil, Kandil'in ne dediği önemli. Çünkü geçen seçimlerde Pervin Buldan, kendi adaylarını çıkaracaklarını söylemişti. Hatta Selahattin Demirtaş 3 kez cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Sonuç ne oldu? Kandil, 'Kılıçdaroğlu' dedi, HDP aday çıkarmadı, Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Hatta Ümit Özdağ ile imzaladığı gizli protokole rağmen.
KANDİL DE "İMAMOĞLU" DİYOR
Bu seçimde de Kandil'in eğilimi Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi yönünde. İYİ Parti'nin aradan çekilmesiyle birlikte CHP ile PKK'nın uzantısı olan DEM başbaşa kaldı. Bir yanda AK Parti-MHP ittifakı diğer tarafta CHP-DEM ittifakı. Bu tablo geçen seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy veren Karadenizli, milliyetçi ve muhafazakâr seçmeni rahatsız edebilir.
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