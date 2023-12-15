El öptü çiçek verdi desteği kaptı! CHP yeniden Kandil’i arkasına alarak yerel seçimlere gidiyor! Özgür Özel’in ziyaretinde neler konuşuldu?

"DİYALOĞUMUZ SÜRECEK"

Samimi pozların verildiği görüşme sonrası konuşan Özgür Özel "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullandı. Yapılan görüşmede ittifak konusu ele alınırken CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuşan bir CHP'li isim görüşmenin detaylarını paylaştı.

İşte o detaylar...

"ZİYARET SONRASI HAVA DÖNDÜ"

"Biz bir ittifak, anlaşma ve masa teklif etmiyoruz. Diyelim bir ilde ya da ilçede uzlaşıldı. Genel merkezler olarak engel olmayacağız. Yerelde işbirlikleri yapılacak. Aday anlaşıyordur, belediye meclis üyeliği teklif eder, uzlaşı oluyorsa olsun. Yerelden gelirse olumlu bakarız."

Geçen haftaya kadar 81 şehirde aday çıkarma yönünde kuvvetli bir eğilimin hakim olduğu DEM Parti'de, ziyaretten sonra hava döndü.