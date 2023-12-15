Dışişleri Bakanı Fidan çevrim içi KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu ile İskandinav ve Benelüks ülkelerinin daveti üzerine gittiği Norveç'in başkenti Oslo'da Fidan, çevrim içi KEİ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.