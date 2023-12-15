15 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten işgalci İsrail'e sert tepki: İnsanlık düşmanı

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten işgalci İsrail'e sert tepki: İnsanlık düşmanı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
ABONE OL
Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten işgalci İsrail’e sert tepki: İnsanlık düşmanı

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, işgalci İsrail'in Gazze'de yaptığı Müslüman soykırımına sert tepki gösterdi. Sosyal medyasından bir mesaj paylaşan Çelik "İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor. Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA