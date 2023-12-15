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Bakan Yerlikaya sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan'ı ziyaret etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 18:54
Güncelleme:15.12.2023 18:54
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan'ı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, "Tunahan yavrumuzun yaşama tutunma azmi, mücadelesi ve güler yüzü sadece ailesine değil, hepimize güç verdi.Eğitim hayatı boyunca evladımızın hep yanında olacağız." dedi.
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