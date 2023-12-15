15 Aralık 2023, Cuma
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Bakan Yerlikaya sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan'ı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan'ı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, "Tunahan yavrumuzun yaşama tutunma azmi, mücadelesi ve güler yüzü sadece ailesine değil, hepimize güç verdi.Eğitim hayatı boyunca evladımızın hep yanında olacağız." dedi.